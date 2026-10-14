Juiz cita liberdade de imprensa e libera acesso à Casa Branca a jornalistas barrados por Trump

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Um juiz americano bloqueou a decisão de Donald Trump de proibir o acesso de jornalistas da CNN, MS Now e Politico à Casa Branca. A medida provisória foi estendida enquanto o processo é examinado, citando a Primeira Emenda e o devido processo como prováveis fundamentos para a vitória dos veículos.

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Um juiz americano bloqueou, na terça-feira 13, a decisão do governo Donald Trump de impedir o acesso dos jornalistas da CNN, MS Now e Politico à Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos havia vetado a presença dos profissionais dos três veículos em setembro, classificando a cobertura crítica à sua administração como “fake news”.

O juiz distrital Timothy Kelly determinou que o governo Trump deve permitir o acesso à Casa Branca aos jornalistas enquanto um processo movido pelos três veículos contra a proibição é examinado.

O magistrado afirmou que considera provável que os veículos “consigam impor-se não apenas com sua reivindicação de devido processo, mas também com suas duas reivindicações baseadas na Primeira Emenda” da Constituição.

A Primeira Emenda protege o direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa.

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‘Mídia fake news’

Trump bloqueou o acesso da CNN, MS Now e Politico à Casa Branca em 18 de setembro por considerar que divulgaram o que ele considera “notícias falsas”, além de “ficções e mentiras”.

Os três veículos apresentaram uma ação conjunta para suspender a proibição. Uma decisão judicial preliminar restaurou as credenciais da Casa Branca dos jornalistas. A medida expira na quinta-feira, 15.

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Agora, o juiz estendeu a ordem para que os jornalistas dos veículos vetados tenham acesso à Casa Branca enquanto avança o processo judicial.

“O presidente Trump possivelmente vetou os autores da ação na Casa Branca porque acredita que a cobertura deles em geral é imprecisa e tendenciosa contra ele”, afirmou Kelly.

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Trump ataca com frequência as publicações que fazem coberturas críticas de sua gestão e já chamou a imprensa americana de “inimiga do povo”. Além disso, desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, o presidente moveu ações judiciais contra o The New York Times, o The Wall Street Journal, a BBC e outros veículos de imprensa.