Juan Carlos I, rei emérito da Espanha, retorna ao país após dois anos

Juan Carlos I, o rei emérito da Espanha, regressou ao país nesta quinta-feira, 19, quase dois anos depois de deixar o país. É a primeira visita do rei emérito desde que foi expatriado em Abu Dhabi em 3 de agosto de 2020.

Segundo comunicado da Casa Real, monarca fará uma estadia de cinco dias e voltará aos Emirados Árabes Unidos na próxima segunda-feira. Juan Carlos I irá primeiro a Sanxenxo (Pontevedra), onde participará de algumas regatas neste final de semana (para assistir uma corrida do barco com o qual ganhou o Mundial na Finlândia em 2019), e depois se encontrará com Felipe VI e a rainha Sofía em Madri – mas sem passar a noite no palácio.

O comunicado oficial aponta que foi o próprio rei emérito quem pediu para fazer a viagem. A visita insere-se, segundo a Casa Real, “no desejo de Sua Majestade o Rei Juan Carlos de viajar frequentemente a Espanha para visitar familiares e amigos, e organizar a sua vida pessoal e sua residência privada”. Assim, nas próximas estadias, o rei não ficará em no palácio de La Zarzuela ou em qualquer outra residência oficial.

A Casa Real também disse que Juan Carlos I vai atender as regatas de Sanxenxo antes de visitar a Família Real em La Zarzuela porque a rainha Sofía viajou a Miami, nos Estados Unidos, para participar das atividades do Instituto Espanhol Rainha Sofía, que comemora o 500º aniversário da primeira circunavegação. A esposa do ex-chefe de Estado não retornará à Espanha até domingo, 22.

O retorno de Juan Carlos I está cercado de controvérsias. A organização da viagem foi dificultada pela objeção do Governo ao seu pernoite em La Zarzuela, alegando que lá não é a residência privada da Família Real, mas a sede da Sede da Condição.

Don Juan Carlos, de 84 anos, deixou a Espanha em 3 de agosto de 2020, quando estava sendo processado por promotores espanhóis e suíços por sua suposta fortuna no exterior. Os processos já foram arquivados.

No entanto, as relações do rei emérito com o país permanecem conturbadas. Embora esteja isento de qualquer responsabilidade criminal – pela imunidade que detinha como anterior chefe da Coroa, pela prescrição dos crimes e pela regularização fiscal que apresentou – ele não deu qualquer explicação nem pediu desculpas à sociedade espanhola pelo seu comportamento.

O comunicado da Casa Real pressupõe que o rei emérito fará o pernoite. Segundo o jornal espanhol El País, é provável que Juan Carlos I utilize um jato privado e não um avião comercial, devido aos seus problemas de mobilidade.

As condições da visita foram acordadas por telefone com seu filho, Felipe VI, no domingo 15, durante a visita do atual rei aos Emirados Árabes Unidos por ocasião da morte do ex-chefe de Estado, o Emir Khalifa.