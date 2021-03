Jovens criadores de startup brasiliense recebem prêmio da Fundação Gates

A Fundação Bill & Melinda Gates, criada pelo pai da Microsoft e sua esposa em 2000, é conhecida como a maior organização sem fins lucrativos do mundo, controlando quase 50 bilhões de dólares em bens. O casal já direcionou bolsas polpudas para projetos na área de saúde, como 2,5 bilhões para a Aliança GAVI de vacinas, mais de 1,6 bilhões para o programa educacional Gates Millenium Scholars Program e, mais recentemente, criou o movimento “Giving Pledge”, para incentivar a cultura de doação entre milionários. Agora, a fundação concedeu uma bolsa singela, mas muito significativa, premiando pela primeira vez uma empresa brasileira em uma competição.

A Ribon, uma socialtech (startup com foco social), foi apontada como uma das dez soluções mais criativas e inovadoras do mundo na área de doação diária para caridade, recebendo o prêmio do “Reimagine Charitable Giving Challange” (“Desafio Reimaginando a Doação para Caridade” em tradução livre). No total, 363 projetos se candidataram e a Ribon foi a única solução em língua não-inglesa a figurar no top 10.

“Sentimos que o maior doador do mundo está dizendo que estamos no caminho certo, e isso só dá vontade de fazer nosso projeto crescer”, diz Rafael Rodeiro, cofundador e CEO da startup brasiliense, de apenas 25 anos.

Cada escolhido receberá 10.000 dólares (56.600 reais) e um suporte de refinamento da empresa de design thinking OpenIDEO. Além disso, todos passam a ser participantes do evento Greater Giving Summit, que é exclusivo para convidados selecionados e reúne cerca de 200 filantropos e grandes atores sociais.

A empresa foi fundada em 2016 por três estudantes Universidade de Brasília (UnB), com objetivo de desenvolver a cultura de doação no Brasil. Seu foco são os jovens, especialmente os Millennials e a Geração Z, e para isso desenvolveu um aplicativo em que usuários podem coletar seus “ribons” (moeda virtual usada nas doações) e doá-los gratuitamente para qualquer uma das causas cadastradas na plataforma.

“A prática de doação não está na rotina dos jovens, apesar de serem mais altruístas. Por meio do digital, queremos engajar aqueles que serão a geração futura de filantropos”, afirma Rafael. Por exemplo, a startup já desenvolveu um jogo com uma empresa de esportes dentro de seu aplicativo para que, a cada nível, o usuário pudesse fazer uma contribuição gratuita.

Os “ribons” são convertidos em dinheiro de verdade (ou seja, são pagos) por empresas, fundações e filantropos que cadastram seus projetos sociais na plataforma. Com o cadastro, portanto, é possível atrair o engajamento de novas pessoas que desconheciam os projetos por meio das contribuições gratuitas (cerca de 50% dos usuários nunca haviam doado antes), assim como aumentar o valor arrecadado por meio das pagas.

A Ribon aumenta doações institucionais para caridade em até 60%. Em 2020, por exemplo, 45.523 novos doadores passaram a doar para a ONG Ação da Cidadania por meio da plataforma em apenas cinco meses, o que representou aumento de 68,3% em relação à doação inicial (feita, neste caso, pelo Movimento Bem Maior).

O aplicativo também já aumentou doações de empresas como Tetra Pak, Cielo, Klabin e Centauro. Ao todo, mais de 180.000 pessoas já foram impactadas pelas doações feitas dentro da plataforma.

O resultado desse processo é uma comunidade de milhares de pessoas desenvolvendo uma cultura de doação, que ainda é fraca no Brasil. No ranking mundial de caridade World Giving Index, o país ocupa a posição de 74º de 126, o que não condiz com seu poder econômico – nem com a demanda de recursos para desenvolvimento social.

“Nosso objetivo é aumentar o conhecimento e interesse por projetos sociais. É a melhor forma de contribuir para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que para a Ribon resumem a mudança do mundo para melhor”, conclui Rafael.