Jovem ucraniano sequestrado pela Rússia relata torturas após ser resgatado 'Eu podia ouvir as pessoas gritando, e quando limpei o quarto pude ver manchas de sangue', contou o adolescente de 16 anos, feito de refém por 90 dias

Vladislav Buryak, um ucraniano de 16 anos sequestrado pelo exército da Rússia, descreveu como foi mantido refém por 90 dias enquanto ouvia outros prisioneiros sendo torturados em celas ao lado da sua. O adolescente é filho de um oficial da Ucrânia, e foi capturado no dia 8 de abril, enquanto tentava fugir da cidade de Melitopol. Ele foi libertado após meses de negociação com soldados russos, que queriam trocar Vladislav por uma outra pessoa.

O jovem contou ao jornal The Guardian que saiu de Melitopol para Zaporizhzhia às 9h da manhã. Por volta das 11h foi parado no posto de controle, onde soldados russos começaram a checar documentos, e perguntaram se ele havia filmado o local. Em seguida confiscaram o seu telefone.

“Um soldado com uma metralhadora apontou para mim e disse que eu precisava segui-lo e me levou para a barraca onde eles estavam ‘filtrando’ as pessoas que estavam saindo. Foi quando descobriram que eu era filho de um oficial local e valioso como refém”, disse Vladislav.

Por mais de 40 dias ele foi mantido em uma cela, antes de ser transferido para um hotel para seu último mês em cativeiro.

“Eles me fizeram lavar o chão da sala que usavam para interrogatórios, limpar as salas dos oficiais e jogar o lixo fora. A cela onde me mantinham ficava a poucos metros de onde faziam os interrogatórios. Eu podia ouvir as pessoas gritando, e quando limpei o quarto pude ver manchas de sangue. Como eu podia me movimentar quando estava limpando as celas, às vezes tinha a chance de ver o que havia acontecido com as pessoas e às vezes elas podiam conversar comigo por um minuto ou mais quando os guardas não estavam observando”, contou.

“As pessoas estavam sendo espancadas e torturadas com choques elétricos. Se alguém não dissesse algo, a tortura continuaria, às vezes por várias horas.”

O jovem não sofreu agressões, e imaginou que fosse por ser filho de um oficial, logo seria trocado. Seu pai revelou que um dia depois do sequestro, recebeu o primeiro telefonema dos russos, pedindo uma pessoa para que eles fossem trocados. Pai e filho puderam se falar seis vezes, com os soldados ouvindo.

A versão da família Buryak confirma outros relatos de tortura, incluindo um relatório da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) que disse ter encontrado evidências críveis de crimes contra a humanidade cometidos por forças russas durante a invasão da Ucrânia, como por exemplo “sinais de tortura e maus-tratos nos cadáveres de civis mortos, mostrando desrespeito ao princípio de humanidade que deve guiar a aplicação do Direito Internacional Humanitário”.

O documento também informa sobre violações graves, como assassinatos seletivos de civis, como jornalistas e defensores dos direitos humanos. Buryak é um dos cerca de 500 casos de reféns civis cujas informações foram coletadas pelo Centro de Liberdades Civis da Ucrânia , incluindo vários outros jovens

