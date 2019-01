Jovem saudita que fugiu da família chega ao Canadá

Rahaf al-Qunun chegou na manhã deste sábado, 12, a Toronto, no Canadá, onde viverá sob o status de refugiada. A jovem saudita ganhou fama global ao se trancar em um quarto de hotel na Tailândia para evitar a extradição para sua terra natal, fugindo dos abusos de familiares depois de renunciar ao islamismo.

Segundo a CNN, na área de desembarque do Aeroporto Interncional Pearson, Rahaf foi acompanhada pela ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, que é abertamente crítica da prisão de dissidentes mulheres realizada pelo conservador governo da Arábia Saudita.

“Essa é Rahaf al-Qunun, uma corajosa nova canadense”, declarou Freeland aos jornalistas presentes enquanto abraçava a adolescente, que usava um moletom com a palavra Canadá inscrita.

A luta da jovem contra a deportação, enquanto tramitava seu pedido por asilo, cativou audiência global através do Twitter, em que a saudita angariou quase 150.000 seguidores. Em vídeos na rede social ela transmitia as etapas de sua resistência. Na sexta-feira 11, Rahaf desativou o perfil por temer represálias do regime saudita.

Vários países manifestaram interesse em abrigar al-Qunun, incluindo a Austrália, destino inicial da jovem, mas o Canadá agiu de maneira mais rápida.

“É algo que estamos felizes de fazer porque o Canadá é um país que entende o quão importante é defender os direitos humanos e das mulheres por todo o mundo”, declarou em coletiva de imprensa na sexta-feira 11 o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Em sua conta no Twitter, o representante do setor de refugiados canadense na Organização das Nações Unidas (ONU), Jean-Nicolas Beuze, agradeceu a seu país por “agir rapidamente para oferecer uma solução de longo-prazo”.

“Refugiadas mulheres em risco por seu gênero são prioridade para reassentamento e nós sabemos que elas podem contar com o Canadá”, escreveu.

Em 2018, Canadá e Arábia Saudita tiveram conflitos a respeito do histórico conservador do Reino quanto aos direitos humanos. Em agosto, um tuíte da agência de Relações Exteriores do governo canadense, escrito em árabe, deu início a uma rusga entre as duas nações, em que diplomatas de Trudeau foram expulsos do território saudita e o governo do príncipe herdeiro Mohammed bin-Salman interrompeu algumas parcerias comerciais com o país.