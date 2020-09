Jovem negro morre em mais um caso de abordagem violenta da polícia nos EUA

Um jovem negro morreu nesta quarta-feira, 2, vítima de tiros dados pela polícia de Washington DC. O caso acontece no momento em que os Estados Unidos se veem sacudidos há meses por protestos históricos antirracistas e contra a brutalidade policial.

As autoridades afirmaram que a polícia esteve na parte sudeste da capital americana pouco após às 16h00 locais (17h00 no horário de Brasília) para investigar relatos de “homens armados em um veículo”. “Quando se aproximaram do veículo, algumas pessoas fugiram a pé e um policial abriu fogo”, declarou o chefe da polícia de Washington DC, Peter Newsham, em coletiva de imprensa. A vítima foi levada ao hospital antes de ser declarada morta.

“Acreditamos que o suspeito tinha uma arma no momento”, disse Newsham, garantindo que armas foram encontradas no local. A vítima é “um jovem afro-americano”, afirmou à imprensa Trayon White, um conselheiro local, que pediu a divulgação das imagens captadas pelas câmaras policiais.

A família identificou a vítima como Devone Kay, de 18 anos. O caso está sob investigação e o agente responsável pelos disparos foi colocado em licença administrativa.

“Eles não vão se safar com isso, não permitam que os meios de comunicação locais escondam este assunto”, urgiu a filial local do movimento Black Lives Matter. Os ativistas convocaram a população para um protesto, organizado do lado de fora da delegacia de polícia responsável pela ação na noite desta quarta.

O caso acontece após meses de protestos em todo o país contra o racismo e a brutalidade policial, e dias depois de policiais em Los Angeles matarem a tiros Dijon Kizzee, um afro-americano de 29 anos que andava de bicicleta quando foi abordado pela polícia por uma suposta infração de trânsito.

(Com AFP)