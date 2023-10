Jovem israelense filha de brasileiros foi morta pelo Hamas, diz tio

Atualizado em 17 out 2023, 09h53 - Publicado em 17 out 2023, 09h42

Por Da Redação Atualizado em 17 out 2023, 09h53 - Publicado em 17 out 2023, 09h42

Filha de brasileiros, a babá Celeste Fishbein, de 18 anos, estava desaparecida em Israel desde o dia 7 de outubro, data da invasão do grupo terrorista palestino Hamas ao país. Nesta terça-feira, 17, O tio de Celeste, Mario Fishbein, confirmou que a jovem morreu.

A família estavam à procura de Celeste desde 7 de outubro. Ela vivia com a mãe e a avó no kibutz de Be’eri, uma comunidade agrícola perto da Faixa de Gaza com 900 moradores, dos quais 200 foram assassinados. No dia da invasão, Celeste estava na casa do namorado. Ela chegou a mandar uma mensagem para a mãe, mas depois não fez mais contato.

“Minha irmã, minha mãe e o meu sobrinho, irmão de Celeste, ficaram no bunker sem água e luz por 24 horas. Eles escutaram aterrorizados o Hamas tentando invadir o local. Um horror”, contou a VEJA o guia turístico Mario Fishbein, de 67 anos. “Eles só saíram de lá quando surgiu uma patrulha israelita de resgate.”

Já os familiares, que estavam na casa da avó para uma cerimônia religiosa, foram para um abrigo, de onde conseguiram ver várias residências sendo invadidas e destruídas.

No último sábado 14, depois de a família procurar durante toda a semana algum sinal do paradeiro dela em hospitais e nos principais centros de informação do país, o Exército de Israel confirmou que a jovem estava entre os 120 israelense sequestrados pelo Hamas. No entanto, a esperança de encontrá-la viva foi abalada pela notícia atualizada.

Continua após a publicidade

Segundo Mario, representantes das Forças de Defesa de Israel (FDI) foram até a casa da família dar a notícia da morte de Celeste, mas não informaram outros detalhes – como quando e onde o corpo foi encontrado, nem as circunstâncias em que ela morreu. A família espera que o corpo da jovem seja liberado nesta terça ou amanhã.

O governo federal confirmou, até o momento, a morte de três brasileiros em Israel: Bruna Valeanu, 24, Ranani Glazer, 23, e Karla Stelzer Mendes, 42. Todos eles estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello, atacado no dia 7 de outubro pelo Hamas. O ataque deixou mais de 260 mortos apenas na festa.

Publicidade

Siga