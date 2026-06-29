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Jovem é resgatado com vida após quase cinco dias sob escombros na Venezuela

Aaron Levi Cantillo Vargas, 21, ficou soterrado por 106 horas após os terremotos que devastaram o país

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h08
Equipe de resgate com seis bombeiros em uniformes laranja e amarelo, capacetes e equipamentos, em frente a um prédio desabado com escombros de concreto e ferro, sob céu claro
Equipes de resgate atuam diante de um prédio destruído em Catia La Mar, no estado de La Guaira (Divulgação/AFP)
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Um jovem de 21 anos foi encontrado com vida quase cinco dias após ficar soterrado pelos escombros provocados pelos terremotos que devastaram a Venezuela na última quarta-feira, 24. O resgate foi confirmado nesta segunda-feira, 29, pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Aaron Levi Cantillo Vargas foi resgatado depois de permanecer 106 horas preso sob uma estrutura colapsada em Caraballeda, no estado de La Guaira, em uma operação considerada uma das mais complexas desde o início da tragédia. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacou a participação de equipes de emergência venezuelanas, mexicanas e salvadorenhas.

De acordo com Rodríguez, os trabalhos para retirar o jovem dos escombros se estenderam por 43 horas. Assim que foi localizado, Aaron recebeu atendimento médico especializado.

Vídeos divulgados pelo governo mostram Aaron sendo retirado dos destroços em uma maca, consciente, mas visivelmente debilitado. Logo após o salvamento, ele recebeu atendimento médico especializado. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

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O caso renova a esperança das equipes que seguem procurando sobreviventes após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5, registrados com poucos segundos de intervalo. Conforme o balanço oficial mais recente, os tremores deixaram ao menos 1.700 mortos e cerca de 3.150 feridos. As Nações Unidas estimam que mais de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

La Guaira, localizada a cerca de 40 quilômetros de Caracas, foi a área mais devastada pelos abalos sísmicos. Aproximadamente 800 edifícios desabaram na região, dos quais 189 ruíram completamente. Imagens aéreas mostram bairros inteiros reduzidos a montanhas de concreto e destroços.

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Embora a chamada “janela crítica” de 72 horas para encontrar sobreviventes já tenha sido ultrapassada, as buscas continuam. Equipes de resgate de 24 países permanecem mobilizadas, com apoio de helicópteros e aeronaves Osprey V-22 dos Estados Unidos.

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