Jovem é preso por planejar atentado terrorista contra Olimpíada de Paris

O Ministério do Interior da França informou nesta sexta-feira, 31, que um jovem checheno, de 18 anos, foi preso por planejar um atentado de “inspiração islâmica” contra uma partida de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto. Ele foi detido na cidade de Saint-Étienne, no sudoeste francês, por agentes da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI).

O jovem, que não teve a identidade divulgada, é acusado de “preparar ativamente um ataque contra o Estádio Geoffroy-Guichard [em Saint-Étienne]“, tendo como alvo “os espectadores, mas também as forças de segurança”, para “morrer como mártir”. O ministério definiu o episódio como “o primeiro ataque frustrado contra os Jogos Olímpicos” de Paris.

A menos de dois meses do maior evento esportivo do mundo, a França tem aumentado os alertas para possíveis atentados terroristas. O maior desafio é a cerimônia de abertura, que será realizada ao longo dos seis quilômetros do rio Sena. Trocar o espaço fechado dos estádios pelas águas a céu aberto demanda um complexo esquema de segurança para os 10.500 atletas, que desfilarão em barcos, e para a audiência esperada de mais de 300 mil pessoas.

Alertas para terrorismo

Estima-se que os jogos atraiam 10 milhões de visitantes. Para fortalecer a proteção, cerca de 45 mil policiais estarão em serviço. Em março, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, advertiu o Senado que há risco de que criminosos sejam pagos por agentes estrangeiros para realizarem atos terroristas e que ocorram ataques isolados no país durante o evento.

O alerta foi ecoado pela chefe da Inteligência Interna da França, Céline Berthon, que destacou o “retorno de uma ameaça terrorista islâmica ligada a países estrangeiros, que não devemos perder de vista, em meio a um contexto geopolítico tenso, com organizações terroristas que têm como alvo o Ocidente e sem dúvida, à medida que o evento se aproxima, aproveitarão a oportunidade que são os jogos”.

Mala roubada

Em fevereiro, uma pasta que continha um computador e dois pen drives com planos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris, foram furtadas. Os dispositivos estavam no bagageiro de um trem, acima do assento de um engenheiro da prefeitura.

Em depoimento, o funcionário afirmou que os eletrônicos continham esquemas de segurança desenvolvidos pela polícia municipal. Em contrapartida, a promotoria responsável pelo caso afirmou que os cartões de memória não apresentavam informações “sensíveis” sobre os planos a serem implementados na Olimpíada, apenas notas sobre o tráfego na capital francesa durante o evento.