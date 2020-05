Jovem é morto durante protestos contra assassinato de homem negro nos EUA

Uma pessoa morreu durante um protesto contra o assassinato de George Floyd em Detroit, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira 29. Segundo a polícia, um carro se aproximou dos manifestantes e disparou contra a multidão, atingindo um jovem de 19 anos.

O ato estava autorizado a durar até a meia-noite deste sábado, 30. Quando os manifestantes se recusaram a deixar as ruas após o horário limite, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Ao menos nove pessoas foram detidas.

O tiroteio aconteceu pouco antes do fim da manifestação. O responsável pelos tiros ainda não foi identificado, mas segundo as autoridades locais, ele dirigia uma SUV cinza. A polícia não se envolveu no ataque.

Os protestos contra a morte de George Floyd se espalharam por todo o país nesta sexta. Algumas das maiores cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Washington e Atlanta, registraram atos.

Continua após a publicidade

Vários desses protestos tiveram confrontos e atos violentos. No centro de Atlanta, perto da sede da rede de televisão “CNN”, grupos de manifestantes começaram a quebrar vitrines de lojas, e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo.

Alguns dos manifestantes jogaram pedras no prédio da emissora e, em meio à confusão, viaturas policiais que estavam estacionadas também foram alvo de pedradas, e pelo menos duas foram incendiadas.

Em Washington, uma manifestação que começou pacificamente acabou em confronto com policiais e agentes do Serviço Secreto em frente à Casa Branca. Pelo menos dois dos participantes foram presos.

Em mais de uma ocasião, os manifestantes derrubaram algumas das barricadas montadas do lado de fora do complexo da residên cia presidencial, o que gerou momentos de tensão.

Continua após a publicidade

Também foram relatados confrontos no distrito do Brooklyn, em Nova York; em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, e em Houston, no Texas, entre outras cidades.

O caso

A origem dos protestos foi a morte de George Floyd, de 46 anos, na segunda-feira, enquanto estava rendido por policiais depois de ser preso sob suspeita de tentar usar uma nota falsa de 20 dólares em um mercado.

Imagens gravadas por pedestres que testemunharam a ação policial mostram Derek Chauvin, um dos quatro agentes envolvidos na prisão – e que depois foi expulso da corporação e preso – pressionando com o joelho o pescoço de Floyd, que estava deitado no chão, por ao menos sete minutos, ignorando seus apelos de que não conseguia respirar.

“Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar, por favor”, suplicou Floyd enquanto agonizava. Chauvin foi acusado formalmente de homicídio em terceiro grau e homicídio culposo pelo procurador do condado de Hennepin, Mike Freeman, que explicou que não o fez antes porque não tinha provas suficientes.

Continua após a publicidade

(Com EFE)