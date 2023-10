Jovem alemã sequestrada pelo Hamas foi encontrada morta, diz Israel

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou nesta segunda-feira, 30, que a jovem alemã Shani Louk, de 23 anos, que foi sequestrada na rave Universo Paralello pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, foi encontrada morta. Seu nome ganhou o noticiário internacional depois que sua mãe identificou-a em vídeos gravados pelos militantes e emitiu apelos para que a filha fosse resgatada.

“Estamos arrasados ​​ao compartilhar que o corpo da alemã-israelense Shani Louk, de 23 anos, foi encontrado e identificado”, escreveu o ministério no X, anteriormente conhecido como Twitter.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023