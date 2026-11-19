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Jornalistas a bordo do Air Force One tiveram seus celulares recolhidos apos a cupula na China com Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Sem explicacao oficial, o confisco incomum e o descarte de aparelhos da equipe levantaram duvidas sobre a seguranca do voo. Leia os detalhes na materia.

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Jornalistas que viajaram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 19, após a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) tiveram que entregar seus telefones celulares a bordo do avião presidencial Air Force One, uma medida de segurança incomum adotada durante a decolagem da aeronave na China.

Nenhuma explicação oficial foi apresentada aos jornalistas sobre a medida implementada após a recente reunião trilateral de Trump com seus pares chinês e russo, respectivamente Xi Jinping e Vladimir Putin, na cidade chinesa de Shenzhen.

“Às 18h45 (5h45 Brasília), o avião decolou. Tiraram nossos telefones, por enquanto, por motivos de segurança”, informou um jornalista do pool de imprensa que estava a bordo, pouco depois da partida da aeronave de Shenzhen.

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Segundo outra informação do pool de vídeo, um assistente presidencial recolheu os telefones descartáveis usados pelo pessoal da Casa Branca durante sua visita à China para jogá-los fora ou apagar informação contida nos aparelhos. Os telefones descartáveis são dispositivos usados no lugar de celulares comuns para proteger os usuários de potenciais ameaças de segurança.

Conhecidas como bolsas Faraday, os dispositivos ficaram guardados em compartimentos projetados para bloquear dispositivos eletrônicos de comunicação sem fio, o que reduz o risco de vigilância ou coleta de informações.

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Ainda de acordo com a informação do pool de vídeo, muitos jornalistas e fotógrafos tinham deixado seus celulares, computadores e relógios inteligentes dentro das bolsas antes de aterrissar na China, na quarta-feira. Esses dispositivos não foram recolhidos e puderam ser usados no voo de volta. Os jornalistas que tinham entregado seus celulares pessoais durante a visita ficaram sem os aparelhos.

A correspondente da emissora Fox News Jacqui Heinrich, presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, destacou que, durante a visita anterior de Trump à China, em maio, os telefones dos jornalistas não haviam sido confiscados. Ela afirmou que a medida, somada a mudanças nas restrições de voo sobre o Alasca, levantou dúvidas sobre se o Air Force One estaria, de fato, retornando diretamente aos Estados Unidos.

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Durante sua viagem pela Ásia, Trump mencionou em diversas ocasiões a possibilidade de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un, mas o encontro nunca foi anunciado.

(Com informações da AFP)