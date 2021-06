Jornal multiplica vendas em Hong Kong após a prisão de editor-chefe

Os moradores de Hong Kong fizeram fila nas bancas de jornal para comprar a última edição do jornal Apple Daily antes do amanhecer desta sexta-feira, 18, um dia depois que a polícia de segurança nacional da ilha prendeu seu editor-chefe e quatro outros diretores.

Na manhã da última quinta-feira 17, centenas de policiais do departamento de segurança nacional da polícia de Hong Kong invadiram as casas dos funcionários, incluindo o editor-chefe Ryan Law. A redação do Apple Daily também foi invadida, pela segunda vez em menos de um ano. A ação gerou congelamento de milhões de dólares em ativos da empresa.

A polícia disse que a batida e as prisões foram provocadas por supostas violações da cláusula da lei de segurança nacional contra conluio estrangeiro. Segundo as autoridades, o jornal teria publicado mais de 30 artigos pedindo sanções internacionais contra Hong Kong e a China.

A mídia e grupos de direitos humanos disseram que as autoridades estão usando a lei para reprimir um crítico vocal. Nesta sexta-feira, 18, a polícia anunciou que acusou dois dos presos de crimes de conluio estrangeiro e anunciou um processo de acusação contra três empresas pela mesma acusação.

A equipe do jornal rejeitou as acusações contra eles e prometeu continuar a publicação do periódico, estampando a primeira página com fotos de seus cinco chefes presos e a manchete: “A polícia de segurança nacional revistou a Apple, prendeu cinco pessoas e apreendeu 44 discos rígidos de materiais de notícia. ”

No final da página, na cor amarela, associada ao movimento pró-democracia, a mensagem: “Temos que seguir em frente”. O jornal aumentou sua tiragem de sexta-feira em mais de cinco vezes, para 500.000.

Os funcionários voltaram ao escritório apenas naquela tarde, após uma batida policial de várias horas com um mandado sem precedentes que permitia a apreensão de materiais jornalísticos, disse o Apple Daily.

Em toda a cidade, as pessoas compraram vários exemplares, alguns distribuindo-os a empresas para dar aos clientes, outros postando a compra no Instagram.

A segmentação do Apple Daily marcou uma escalada nas tentativas das autoridades de sufocar a mídia de Hong Kong. O chefe de segurança da cidade, John Lee, alertou outros jornalistas na quinta-feira para se “distanciarem” dos acusados, a quem ele se referiu como “criminosos” e “perpetradores” de uma conspiração.

Lee não especificou os artigos ofensivos nem explicou como a lei de segurança nacional se aplica à mídia – uma preocupação de longa data desde sua introdução há quase um ano.

Os temores agora são de que qualquer processo contra os cinco executivos reforce ainda mais o efeito inibidor em toda a indústria. A operação policial foi condenada por governos estrangeiros, incluindo EUA, Reino Unido, Austrália e UE, organizações de direitos humanos e grupos de jornalismo. Pequim os acusou de difamar a polícia e interferir nos assuntos internos de Hong Kong.