Jornal independente russo ‘Novaya Gazeta’ fecha após pressão do Kremlin

O jornal Novaya Gazeta, referência histórica da imprensa independente na Rússia, realizou nessa segunda-feira, 9, sua última reunião de pauta e esvaziou a redação, após anunciar seu fechamento no mês passado em meio à pressão das autoridades do governo de Vladimir Putin, que neste ano efetuaram uma operação de busca na casa de seu editor-chefe e prenderam um de seus jornalistas.

Imagens divulgadas pelo canal russo Ostorozhno Novosti mostram o diretor do jornal, Sergei Sokolov, retirando das paredes retratos de jornalistas assassinados no exercício da profissão, entre eles o de Anna Politkovskaya, morta a tiros em Moscou em 2006.

Um dos fundadores do jornal e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, Dmitry Muratov, também esteve na sede para organizar os últimos documentos, segundo a agência de notícias AFP. Ao deixar o escritório, os jornalistas saíram às ruas segurando exemplares da publicação. Na parede externa do edifício, um cartaz anunciava o fim das atividades: “Aqui vivia Novaya Gazeta”.

Fundado em 1993 com o apoio de Mikhail Gorbatchov, último líder da União Soviética, o Novaya Gazeta se destacou por investigações sobre corrupção nas elites russas, crimes cometidos pelas Forças Armadas, atividades do grupo paramilitar Wagner e repressão de homossexuais na Chechênia. As reportagens acarretaram no assassinato de seis jornalistas ou colaboradores do veículo ao longo dos últimos anos.

Continua após a publicidade

Questionado sobre o fechamento do jornal, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta segunda-feira que se tratava de um “ciclo normal de mudança”.

“É errado afirmar que a era dos meios de comunicação russos independentes está chegando ao fim. A mídia russa é muito diversa e se desenvolve em um entorno altamente competitivo”, disse.

Continua após a publicidade

Censura

Desde o início da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia impôs níveis de censura comparáveis aos do período soviético, o que obrigou a maioria dos jornalistas independentes a partir para o exílio. O Novaya Gazeta era classificado como “agente estrangeiro” pelas autoridades russas, um rótulo utilizado por Moscou para silenciar a dissidência.

“Mataram o Novaya Gazeta“, afirmou Sokolov no mês passado. “No dia 9 de novembro apagaremos as luzes da nossa casa, onde vivemos durante 30 anos. Desligaremos os servidores e vamos embora.”

Canais de televisão estatais ou controlados diretamente pelo Kremlin dominam cerca de dois terços da audiência de notícias da população russa. Indicadores globais como os do institutos de pesquisa política V-Dem, apontam que o índice de liberdade de imprensa na Rússia despencou para os menores patamares da série histórica. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o país ocupa a 172ª posição entre 180 países no ranking mais recente, com pontuação de 23,15.

Continua após a publicidade

Cerceamento

No início do mês, o editor-chefe do jornal foi interrogado pelas autoridades, que também efetuaram uma operação de busca em sua residência no âmbito de um processo criminal contra um de seus colegas, Oleg Rolduguin, detido em abril. O jornalista foi preso e indiciado por “acesso ilícito a informações”, sem a divulgação de mais detalhes. Segundo a agência estatal de notícias RIA Novosti, ele se declarou inocente das acusações.

Pelo menos 34 jornalistas e 14 colaboradores encontram-se detidos no país, de acordo com o RSF.

O Novaya Gazeta reduziu a produção dentro da Rússia após o início da ofensiva na Ucrânia. No mesmo ano da invasão, as autoridades revogaram sua licença de mídia.