Jornal independente russo ‘Novaya Gazeta’ anuncia fechamento sob pressão do Kremlin

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O jornal independente Novaya Gazeta, uma referência histórica na Rússia, anuncia seu fechamento devido à intensa pressão e censura do governo de Vladimir Putin. Desde a invasão da Ucrânia, a liberdade de imprensa no país atingiu patamares críticos, forçando veículos e jornalistas a silenciar ou partir para o exílio, como o Novaya Gazeta, cujo editor-chefe é Nobel da Paz.

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O jornal Novaya Gazeta, referência histórica da imprensa independente na Rússia, anunciou que vai fechar as portas nesta sexta-feira, 30, devido à pressão das autoridades do governo de Vladimir Putin, que neste ano efetuaram uma operação de busca na casa de seu editor-chefe e prenderam um de seus jornalistas.

“O Novaya Gazeta está deixando de existir”, afirmou o editor-chefe Sergei Sokolov em uma declaração no YouTube. “As autoridades russas, os serviços secretos russos, obrigaram a redação a encerrar seu trabalho”, acrescentou.

Censura

Desde o início da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia impôs níveis de censura comparáveis aos do período soviético, o que obrigou a maioria dos jornalistas independentes a partir para o exílio. O Novaya Gazeta era classificado como “agente estrangeiro” pelas autoridades russas, um rótulo utilizado por Moscou para silenciar a dissidência.

“Mataram o Novaya Gazeta“, afirmou Sokolov. “No dia 9 de novembro apagaremos as luzes da nossa casa, onde vivemos durante 30 anos. Desligaremos os servidores e vamos embora.”

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Canais de televisão estatais ou controlados diretamente pelo Kremlin dominam cerca de dois terços da audiência de notícias da população russa. Indicadores globais como os do institutos de pesquisa política V-Dem, apontam que o índice de liberdade de imprensa na Rússia despencou para os menores patamares da série histórica. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o país ocupa a 172ª posição entre 180 países no ranking mais recente, com pontuação de 23,15.

Cerceamento

No início do mês, o editor-chefe do jornal foi interrogado pelas autoridades, que também efetuaram uma operação de busca em sua residência no âmbito de um processo criminal contra um de seus colegas, Oleg Rolduguin, detido em abril. O jornalista foi preso e indiciado por “acesso ilícito a informações”, sem a divulgação de mais detalhes. Segundo a agência estatal de notícias RIA Novosti, ele se declarou inocente das acusações.

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Pelo menos 34 jornalistas e 14 colaboradores encontram-se detidos no país, de acordo com o RSF.

O Novaya Gazeta reduziu a produção dentro da Rússia após o início da ofensiva na Ucrânia. No mesmo ano da invasão, as autoridades revogaram sua licença de mídia.

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O então editor-chefe do jornal, Dmitri Muratov, ganhou em 2021 o Prêmio Nobel da Paz, ao lado da jornalista filipina Maria Ressa, por seus “esforços para salvaguardar a liberdade de expressão” à frente do jornal.