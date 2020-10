Jornal estatal chinês diz que Trump ‘pagou o preço’ ao contrair Covid-19

O editor do jornal estatal chinês Global Times, Hu Xijin, disse nesta sexta-feira, 02, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira dama, Melania Trump, “pagaram o preço” por terem minimizado a Covid-19. Na madrugada desta sexta, o presidente anunciou que ele e sua esposa testaram positivo para a doença.

“O presidente Trump e a primeira dama pagaram o preço por terem escolhido minimizar a Covid-19”, disse Xijin. “Isso terá um impacto negativo na imagem de Trump, e também poderá impactar negativamente em sua reeleição”, afirmou.

President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US’ pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 2, 2020