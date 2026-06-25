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Jogador argentino procura esposa e filhos desaparecidos após terremotos na Venezuela

O atleta, que defende um clube venezuelano, afirma que o prédio onde vivia sua família desabou durante os tremores

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 17h10 | Atualizado em 25 jun 2026, 17h35
Família sorridente sentada em sofá marrom, com fundo de parede de madeira e plantas. Um homem barbudo e uma mulher de cabelos castanhos, ambos com roupas claras, abraçam duas crianças, um menino e uma menina, que vestem jaquetas jeans. Todos olham para a câmera com alegria
Jogador de futebol argentino Lucas Trejo e sua família em foto de abril de 2026  (Redes sociais/Reprodução)
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Jogador argentino procura esposa e filhos desaparecidos após terremotos na Venezuela Priorize VEJA no Google

O jogador argentino Lucas Trejo fez um apelo público nesta quinta-feira, 25, após perder contato com a esposa e os dois filhos depois dos terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira. Segundo o atleta, o edifício onde a família morava desabou durante os tremores.

Trejo, que atualmente defende um clube venezuelano, afirmou nas redes sociais que não tem informações sobre o paradeiro da esposa, Yani, nem dos filhos, Aarón e Ainhoa. Em uma publicação, pediu ajuda para localizar os familiares e mobilizou seguidores em busca de notícias.

Família sorridente, pai, mãe e duas crianças, em frente a uma escada e uma árvore rosa. Texto sobre amigos desaparecidos em La Guaira: YANI MARANELLA, AARÓN TREJO MARANELLA, AINHOA TREJO MARANELLA
(Redes sociais/Reprodução)

“Nosso edifício em Playa Grande caiu. Não sei nada da minha família. Por favor, rezem por eles e compartilhem esta mensagem para que chegue a alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que eles não estavam lá”, escreveu.

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Playa Grande é uma cidade litorânea localizada a cerca de 12 quilômetros ao norte de Caracas e está entre as áreas afetadas pelos abalos sísmicos.

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O drama vivido pelo jogador se repete em diferentes regiões do país. Centenas de famílias ainda aguardam informações sobre parentes desaparecidos após a sequência de terremotos que provocou desabamentos de prédios e casas, além de danos à infraestrutura urbana.

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Segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas, pelo menos 188 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Equipes de resgate seguem trabalhando em meio aos escombros na tentativa de localizar sobreviventes.

Terremotos devastadores na Venezuela

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Os terremotos atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira, em um fenômeno considerado raro pelos especialistas. O primeiro abalo, de magnitude 7,2, foi registrado próximo à cidade de Morón. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor, ainda mais forte, de magnitude 7,5, atingiu praticamente a mesma região, agravando os danos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto de magnitude 7,5 foi o mais intenso registrado no país desde o início do século XX. Especialistas classificam o episódio como um “terremoto duplo”, ocorrência incomum em que dois grandes abalos sísmicos acontecem em sequência e na mesma área.

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Os tremores provocaram desabamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos a estradas, hospitais e edifícios públicos. O estado de La Guaira, localizado no litoral norte e uma das áreas mais afetadas, foi declarado zona de desastre pelas autoridades.

A resposta à emergência também mobilizou organismos internacionais. O coordenador de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Tom Fletcher, afirmou que a recuperação exigirá um “esforço coletivo massivo” e informou que equipes internacionais de busca e resgate estão sendo enviadas ao país.

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Segundo a ONU, quase 8 milhões de venezuelanos já dependiam de assistência humanitária antes dos terremotos. A avaliação da entidade é que a tragédia pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade enfrentada por parte da população.

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Terremoto
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