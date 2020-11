Joe Biden vence também em Nevada e amplia margem

Após a confirmação da eleição de Joe Biden à Casa Branca, a imprensa americana também projetou sua vitória no estado de Nevada. Com isso, o democrata acumula pelo menos 279 votos no Colégio Eleitoral, mais do que os 270 necessários para se consagrar o vencedor.

Com 94% das urnas apuradas, Biden recebeu 642.604 votos, contra 616.905 de Donald Trump. Isso representa uma vantagem de 2 pontos percentuais para o democrata.

Os estados do Arizona, Geórgia, Carolina do Norte e Alaska não encerraram a contagem. As previsões apontam para uma vitória do democrata nos dois primeiros, e de Donald Trump nos dois últimos.

“América, estou honrado por terem me escolhido para liderar nosso grande país”, escreveu Biden nas redes sociais após a confirmação da sua vitória. “O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a vocês o seguinte: serei um presidente para todos os americanos – quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que vocês colocaram em mim”.

Trump voltou a contestar a apuração neste sábado, 7, e prometeu apresentar processos legais mais duros para reverter a situação a partir da próxima segunda-feira. Apesar da recusa do republicano em aceitar a derrota, os apoiadores de Biden já comemoram a mudança de governo nas ruas de diversas cidades do país.

Líderes mundiais como o britânico Boris Johnson, o canadense Justin Trudeau e a alemã Angela Merkel também já parabenizaram Biden pela vitória. O governo de Jair Bolsonaro, até o momento, não emitiu um comunicado oficial.