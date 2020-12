Joe Biden recebe vacina contra o coronavírus ao vivo na TV

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu nesta segunda-feira 21 a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer-BioNTech.

Biden foi imunizado num hospital de Newark, em Delaware, estado onde reside, ao lado da mulher, Jill.

“Estou fazendo isso para mostrar que as pessoas têm de estar preparadas para se vacinar assim que for possível”, afirmou o democrata.

A vice-presidente eleita, Kamala Harris, de 56 anos, também já disse que tomará a vacina ainda este ano.

Biden ainda conversou com a enfermeira Tabe Masa, responsável pela injeção, após ser imunizado. “Nós devemos muito aos profissionais da saúde, nós devemos muito a vocês”, disse.

A transmissão faz parte de um esforço político para incentivar a vacinação. Na última sexta-feira (18), o atual vice-presidente dos EUA, Mike Pence, de 61 anos, também recebeu a primeira dose da vacina.

O presidente Donald Trump, de 74 anos, que teve Covid-19 em outubro, não informou se tomará a vacina.

A vacina produzida Pfizer é a primeira a ser aprovada nos Estados Unidos. Na segunda (14), hospitais começaram a imunizar médicos e enfermeiros, assim como idosos e membros de grupos de risco.

