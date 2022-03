Joe Biden pedirá suspensão de relações comerciais normais com a Rússia

A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá nesta sexta-feira, 11, o fim das relações comerciais normais do país com a Rússia. É mais uma consequência da invasão da Ucrânia, o que vai aumentar a pressão sobre o governo de Vladimir Putin. O governo americano se juntaria, assim, ao G7 e à União Europeia, numa escalada das sanções comerciais.

Para conseguir isso, no entanto, Biden terá que colocar suas habilidades como negociador para funcionar. A remoção do status de “Relações Comerciais Normais Permanentes” da Rússia exige um ato do Congresso dos Estados Unidos. A boa notícia para o presidente americano é que os legisladores de ambas as casas expressaram apoio à medida.

No início da semana, deputados e senadores dos partidos Republicano e Democrata estão montando um projeto de lei que proíbe as importações de energia russa para os Estados Unidos e suspende as relações comerciais normais com a Rússia e a Belarus. A lei também deve exigir que o Escritório de Representação de Comércio dos Estados Unidos busque a suspensão da Rússia da Organização Mundial do Comércio e tente impedir que a Belarus ingresse no órgão. Biden apoia a legislação.

Na quinta-feira, a chefe do Fundo Monetário Internacional disse que espera cortar sua estimativa de crescimento global devido aos danos econômicos causados pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Além dos danos à Ucrânia, as sanções ocidentais levarão a uma “contração acentuada” da economia russa, disse Kristalina Georgieva.

A Rússia está “entrando em uma recessão profunda” com uma desvalorização maciça do rublo e queda do poder de compra de seus cidadãos, disse Kristalina, acrescentando que um calote da dívida não é mais “um evento improvável”.