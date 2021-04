Joe Biden lamenta morte de policial no Capitólio: ‘Tempo difícil’

Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou nesta sexta-feira, 2, a morte do policial William “Bill” Evans, que atropelado por um homem de 25 anos que avançou com um carro sobre uma barreira de segurança na entrada do Capitólio, em Washington.

O motorista foi identificado como Noah Green, natural de Indiana. Ele foi baleado pelos policiais ao deixar o carro, recebeu atendimento médico, mas morreu no hospital.

Biden afirmou que ele e a primeira-dama, Jill, estão “de coração partido” e disse lamentar os recentes episódios de violência na sede do Congresso dos EUA — em 6 de janeiro, o prédio foi invadido por uma multidão de extremistas que se negavam a aceitar a derrota de Donald Trump na eleição presidencial. “Sabemos que tem sido um tempo difícil para o Capitólio, para todos que trabalham lá e para aqueles que protegem o local”, disse o presidente no texto.

Joe Biden também disse que o Conselho de Segurança Nacional está atualizando o presidente sobre as investigações.

Outro policial, de identidade não divulgada, também ficou ferido no atropelamento. Ele foi internado num hospital e, de acordo com boletim médico, tinha quadro de saúde considerado estável.