Joe Biden está com Covid-19 e tem ‘sintomas leves’ O presidente dos EUA 'continuará desempenhando todas as suas funções', garante Casa Branca Por Da Redação Atualizado em 21 jul 2022, 11h50 - Publicado em 21 jul 2022, 11h42

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um teste para a Covid-19 com resultado positivo nesta quinta-feira, 21. A infecção do líder americano ressalta a persistência do vírus altamente contagioso, à medida que novas variantes desafiam o mundo na retomada da normalidade após dois anos e meio de pandemia.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden estava apresentando “sintomas leves” e começou a tomar Paxlovid, um medicamento antiviral projetado para reduzir a gravidade da doença.

Quando administrado dentro de cinco dias após o aparecimento dos sintomas, o Paxlovid, produzido pela Pfizer, provou trazer uma redução de 90% nas hospitalizações e mortes entre os pacientes com maior probabilidade de contrair doenças graves.

Ela disse que Biden “se isolará na Casa Branca e continuará desempenhando todas as suas funções durante esse período. Ele entrou em contato com membros da equipe da Casa Branca por telefone esta manhã e participará de suas reuniões planejadas na Casa Branca esta manhã por telefone e Zoom.”

Biden, aos 79 anos, está totalmente vacinado, depois de receber duas doses da vacina contra o coronavírus da Pfizer pouco antes de assumir o cargo. Depois, ele recebeu o primeiro reforço em setembro e uma dose adicional em 30 de março.

Mesmo assim, a infecção do presidente levanta preocupações sobre a sua saúde, especialmente por conta de sua idade.

O teste positivo de Biden ocorre em meio a uma enxurrada de casos de vírus, enquanto o país enfrenta novas subvariantes que os médicos dizem ser altamente contagiosas e podem escapar mais facilmente das proteções fornecidas pelas vacinas.

O deputado Bennie Thompson, do Mississippi, presidente do comitê da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, anunciou na terça-feira 19 que também havia contraído o coronavírus e não compareceria pessoalmente na que poderia ser a última audiência do painel.

Depois de mais de dois anos e mais de um milhão de mortes nos Estados Unidos, o vírus ainda está matando uma média de 353 pessoas por dia no país, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs). Os não vacinados correm um risco muito maior, sendo mais de duas vezes mais propensos a contrair o vírus e nove vezes mais propensos a morrer, comparado aos que receberam pelo menos uma dose de imunizante.