Biden discursa em estado crítico para exorcizar fantasma de 2016

A poucas horas do fim da votação para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden foi à Filadélfia, no estado da Pensilvânia, para participar de um encontro com apoiadores.

Biden se esforçou para exorcizar o fantasma de 2016, quando a candidata Hillary Clinton perdeu na Pensilvânia, um dos swing states mais importantes para o Colégio Eleitoral.

A derrota foi fundamental para consolidar a eleição de Donald Trump, que venceu por margem mínima. Entre as explicações para seu triunfo está o apoio da população rural branca.

“Tenho certeza de que as pessoas que não votaram da última vez estão comparecendo agora. Estou confiante com a Pensilvânia ”, disse.

“Queremos verdade, queremos a ciência em vez de ficção. Prometo a vocês, vou cumprir com minhas responsabilidades”, completou.

Biden também esteve na casa em que passou a infância, na cidade de Scranton, no interior da Pensilvânia. Na residência, ele assinou uma parede com a frase “Desta casa para a Casa Branca, com a graça de Deus”. De lá, ele seguiu para o Delaware, estado em que mora há mais de 40 anos, para esperar pelo resultado das urnas.