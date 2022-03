Joe Biden anuncia sanções contra mais oito oligarcas russos

Oito novos oligarcas russos foram incluídos na lista de sanções dos Estados Unidos nesta quinta-feira, informou a Casa Branca. É mais uma tentativa de sufocar politicamente o presidente Vladimir Putin, já que ele é muito próximo de diversos empresários do país.

Segundo o governo de Joe Biden, os integrantes da nova lista de indivíduos descritos como “companheiros de Putin e seus familiares” serão excluídos do sistema financeiro americano, terão seus ativos congelados. As propriedades também serão bloqueadas para uso.

Entre os magnatas, está Alisher Burhanovich Usmanov, “um dos indivíduos mais ricos da Rússia”, dono de um superiate e de um jato particular. Os EUA também vão sancionar o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, que a Casa Branca descreve como “um grande fornecedor da propaganda de Putin”.

“Os Estados Unidos e os governos de todo o mundo trabalharão para identificar e congelar os bens que as elites russas e seus familiares detêm em nossas respectivas jurisdições – seus iates, apartamentos de luxo, dinheiro e outros ganhos ilícitos”, diz o boletim informativo.

Os EUA também imporão restrições de visto a 19 oligarcas e 47 de seus familiares e associados próximos, disse o boletim informativo da Casa Branca.

Em outra ponta, o Departamento do Tesouro também emitirá sanções sobre sites e veículos de comunicação considerados alvos de desinformação da Rússia. Na lista estão a Fundação de Cultura Estratégica SDN e veículos associados Odna Rodyna, Rhythm of Eurasia e Journal Kamerton; Frente Sul; SDN InfoRos; Nova Perspectiva Oriental; Revisão Oriental; Mundo Unido Internacional; e Geopolítica.

Segundo o boletim deivulgado pela Casa Branca, 26 indivíduos baseados na Rússia e na Ucrânia desempenham papéis centrais nessas organizações, “permitindo que os esforços do governo da Federação Russa difundam a desinformação e influenciem as percepções como parte de sua invasão da Ucrânia”.

Veja a lista total dos novos super ricos que sofrerão sanções

Nikolai Tokarev , sua esposa Galina, a filha Mayya e suas duas imobiliárias de luxo

Boris Rotenberg e sua esposa Karina e seus filhos Roman e Boris

Arkady Rotenberg, seus filhos Pavel e Igor e filha Liliya

Sergei Chemezov, sua esposa Yekaterina, seu filho Stanislav e enteada Anastasiya

Igor Shuvalov, suas cinco empresas, sua esposa Olga, seu filho Evgeny e sua empresa e jato particular, sua filha Maria e sua empresa

Yevgeniy Prigozhin, suas três empresas, sua esposa, Polina, sua filha Lyubov e seu filho Pavel

Peskov, secretário de imprensa de Putin

Alisher Usmanov, seu super-iate, um dos maiores do mundo e acabou de ser apreendido pela Alemanha, e seu jato particular, uma das maiores aeronaves privadas da Rússia