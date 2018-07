Jeremy Hunt substitui Boris Johnson como chanceler do Reino Unido

Jeremy Hunt foi nomeado como novo ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, anunciou Downing Street hoje. Ele substituirá Boris Johnson, que renunciou de seu cargo mais cedo após discordâncias com a primeira-ministra Theresa May a respeito da saída britânica da União Europeia, o Brexit.

A escolha foi rápida, em resposta a debates do Parlamento que expuseram as fragilidades de Thereza May. Hunt já era ministro da Saúde no gabinete de May, cargo que agora será ocupado por Matt Hancock, ex-ministro da Cultura. Ele foi um dos ministros de Saúde mais longevos no cargo, apesar de a premiê ter pedido sua saída em janeiro.

Boris Johnson renunciou hoje, menos de 24 horas depois que o então negociador do Brexit, David Davis, fez o mesmo. Johnson defende uma saída radical da União Europeia e, em carta, argumentou que May está fazendo um “semi-brexit” e sufocando o sonho da saída. May fechou na sexta-feira um plano de saída que prevê um acordo de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia e a adoção, por Londres, de uma política mais flexível de imigração.

O secretário do Brexit, David Davis, pediu demissão no domingo à noite com as mesmas críticas, afirmando que não concordava com a posição do Reino Unido e por isso não fazia sentido continuar como seu negociador.

As duas renúncias abrem caminho para uma crise política sem precedentes no governo de Theresa May. Vários deputados conservadores, assim como a oposição trabalhista, pediram a renúncia de May logo após a saída de Davis. Outros ministros de seu gabinete estariam dispostos a deixar o governo.