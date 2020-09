Jeff Bezos lidera lista dos mais ricos da Forbes pelo 3º ano seguido

O fundador e diretor-executivo da Amazon, Jeff Bezos, lidera pelo terceiro ano consecutivo a lista de americanos mais ricos elaborada pela revista Forbes, publicada nesta terça-feira, 8. O empresário também é considerado o homem mais rico do mundo, tendo atingido há duas semanas o patrimônio sem precedentes de 200 bilhões de dólares, sendo seguindo por outras personalidades do mundo da tecnologia.

Atualmente, seu patrimônio em tempo real é avaliado em cerca de 185,6 bilhões de dólares pela Forbes. Ao contrário da maioria das pessoas – mas como muitos magnatas da tecnologia, abençoados pela migração em massa para o meio digital devido ao distanciamento social –, Bezos viu sua riqueza aumentar bastante durante a crise causada pelo coronavírus. Entre março e abril deste ano, em meio à pandemia, a Amazon afirmou ter contratado 175.000 trabalhadores adicionais.

No entanto, a empresa tem enfrentado críticas de políticos e da população americana pelas condições de trabalho dos funcionários de depósitos durante o surto de Covid-19 nos Estados Unidos. Apesar das denúncias por parte de trabalhadores não houve consequências diretas para o bilionário.

Em agosto, sua fortuna atingiu 200 bilhões de dólares graças à valorização das ações da Amazon. Apesar da lista utilizar valores do mercado financeiro no final de julho, antes da marca histórica, sua riqueza já havia aumentado 57% em relação ao mesmo mês no ano passado.

Continua após a publicidade

Além da gigante plataforma de e-commerce, ele também é dono do jornal americano The Washington Post e da Blue Origin, uma empresa aeroespacial que desenvolve foguetes para uso comercial.

Atrás de Bezos, aparecem na lista o fundador da Microsot, Bill Gates (111 bilhões de dólares) e o diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg (85 bilhões de dólares).

O investidor Warren Buffet é o quarto americano mais rico e representa a exceção em meio às figuras do setor tecnológico, como o fundador da Oracle, Larry Ellisson; o diretor-executivo da Microsoft, Steve Ballmer; o diretor-executivo da Tesla, Elon Musk; e os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin.

Ainda entre os dez mais ricos dos Estados Unidos, aparece Alice Walton, uma das herdeiras do Walmart, seguida imediatamente pelos seus irmãos, Jim e Rob.

Continua após a publicidade

Em conjunto, as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos possuem um patrimônio de 3,2 trilhões de dólares, 240 bilhões de dólares a mais do que o ano passado, graças a uma considerável alta da bolsa nos últimos meses. Não só isso, grande parte da riqueza é altamente concentrada. Os 21 mais ricos da lista (há um empate no 20º lugar) respondem por 42% da fortuna total.

A lista deste ano conta com 18 novidades, com destaque para o diretor executivo do aplicativo de chamadas em vídeo Zoom, Eric Yuan, e o fundador da fabricante de caminhões elétricos Nikola Motor Company, Trevor Milton.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua na lista dos americanos mais ricos, mas neste ano caiu da 275ª para a 352ª posição, após a fortuna diminuir de 3,1 bilhões de dólares para 2,5 bilhões de dólares. A queda explica-se pela pandemia de coronavírus, que teve um impacto significativo nos setores de edifícios de escritórios, hotéis e resorts. A Trump Organization possui propriedades em todas as categorias.

Kerry Dolan, editora-assistente da Forbes, diz que um dos objetivos da lista é mapear onde está o dinheiro e, consequentemente, o poder: “Como sociedade, todos devemos saber quem está por trás das maiores empresas, e o que elas estão fazendo com seu dinheiro”, diz.

Continua após a publicidade

(Com EFE)