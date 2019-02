Jean-Marc Ayrault é o novo ministro de Relações Exteriores da França

O ex-primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault será o novo ministro de Relações Exteriores francês, substituindo Laurent Fabius, que assumirá a presidência do Conselho Constitucional, instituição que avalia a constitucionalidade das leis no país. A mudança faz parte da reforma ministerial promovida pelo presidente da França, François Hollande.

Ayrault, de 66 anos, foi primeiro-ministro desde o início do governo de Hollande, em maio de 2012, até março de 2014, quando foi substituído por Manuel Valls.

Com essa nomeação, Hollande dá continuidade a uma tradição política francesa que faz com que antigos primeiros-ministros se tornem, mais tarde, titulares das Relações Exteriores, da mesma forma que aconteceu com Fabius.

