Jato militar cai em área residencial no oeste da Rússia; Veja vídeos

Um jato militar russo modelo SU-34 caiu em um prédio residencial na cidade de Yeysk, na Rússia, durante um voo de treinamento na segunda-feira,17. O incidente foi causado pela ignição de um de seus motores, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

“Segundo o relato dos pilotos ejetados, a causa da queda do avião foi a ignição de um dos motores durante a decolagem. No local da queda do Su-34, no pátio de um dos bairros residenciais, o combustível do avião pegou fogo”, afirmou o ministério à agência de notícias russa RIA Novosti.

A military aircraft just crashed into a huge residential block.

“Uma aeronave SU-34 caiu enquanto subia para realizar um voo de treinamento do aeródromo militar do Distrito Militar do Sul”, acrescento.

Uma testemunha no local disse à mídia estatal russa TASS que a ajuda chegou ao local.

⚡️The Russian Defense Ministry has confirmed that a Su-34 jet crashed while gaining altitude during a training flight in Yeysk, having taken off from one of Russia's Southern Military District airfields.

“Avião caiu em nossa cidade… Ambulâncias e bombeiros estão vindo de toda a cidade, helicópteros estão no ar”, disse a testemunha.

O prédio residencial tem nove andares, segundo outro morador que conversou com a TASS. Outra testemunha disse que uma casa inteira pegava fogo.