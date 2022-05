Japão volta a permitir a entrada de turistas depois de dois anos

O governo do Japão anunciou a abertura das fronteiras do país a turistas de 98 países depois de dois anos com o ingresso interrompido por causa da pandemia. As restrições à entrada de estrangeiros vinham sendo retiradas gradualmente, com concessões a residentes no país nascidos em outras nações e a viajantes a trabalho.

A abertura, contudo, não será total. Será permitida apenas a entrada de grupos de grupo de turistas previamente autorizados. As viagens poderão começar a ser feitas a partir de dez de junho. Cada grupo será classificado com as cores vermelho, amarelo e azul, designadas para sinalizar o risco de seus integrantes. Os que estiverem dentro da avaliação vermelha, por exemplo, serão obrigados a cumprir quarentena.

Desde 2020, quando a pandemia começou, a indústria do turismo no Japão sofreu uma queda de 90% no faturamento. Com as novas medidas, as empresas esperam recuperar as perdas o mais brevemente possível.