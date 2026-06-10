Japão propõe ampliar linha sucessória imperial, mas mantém veto a mulheres

O Parlamento do Japão apresentou nesta quarta-feira, 10, uma proposta para modificar as regras da sucessão imperial diante da falta de homens jovens aptos a herdar o Trono do Crisântemo. Embora abra caminho para ampliar a base da família imperial, o texto não autoriza mulheres a assumir o trono.

Hoje, o príncipe Hisahito, de 19 anos, filho do príncipe herdeiro Akishino e sobrinho do imperador Naruhito, é o único homem jovem apto a herdar o trono japonês. Fora ele, os demais homens da família imperial estão em idade avançada. O príncipe herdeiro Akishino, por exemplo, tem 60 anos. Também integram a linhagem o imperador emérito Akihito, de 92 anos, e seu irmão, de 90.

Para enfrentar esse cenário, os parlamentares apoiaram duas mudanças principais. A primeira permitiria que integrantes mulheres da família imperial mantivessem seu status real mesmo após se casarem com pessoas de fora da aristocracia. Pela legislação atual, princesas que se unem a plebeus deixam oficialmente o império.

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A segunda proposta autoriza a adoção de parentes distantes do sexo masculino para reforçar o quadro da Casa Imperial. Segundo o presidente da Câmara Baixa, Eisuke Mori, esses homens não entrariam diretamente na linha de sucessão, mas seus filhos poderiam se tornar elegíveis ao trono no futuro.

“Diante de todas as opiniões divergentes, acreditamos que conseguimos produzir o melhor resultado possível”, afirmou Mori em coletiva antes de entregar a proposta à primeira-ministra Sanae Takaichi.

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O governo deverá agora elaborar eventuais emendas ao texto e encaminhá-las novamente ao Parlamento. Mori disse esperar que as mudanças sejam aprovadas até meados de julho. Embora mulheres sigam excluídas, a ideia de permitir uma imperatriz reinante conta com amplo respaldo da população japonesa.

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A ideia, no entanto, enfrenta resistência entre setores conservadores, que defendem a manutenção da tradição preservada há séculos. O atual imperador, Naruhito, de 66 anos, tem apenas uma filha, a princesa Aiko, de 24. Pelas regras vigentes, ela não integra a linha sucessória e deverá deixar a família imperial caso se case com alguém sem origem nobre.