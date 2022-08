Japão lança competição nacional para aumentar consumo de álcool

O governo do Japão lançou um concurso nacional pedindo ideias para incentivar as pessoas a beberem mais álcool, em uma campanha movida pela redução no consumo de bebidas etílicas entre os jovens, que resultou em queda nas receitas fiscais.

A chamada aberta, denominada “Saquê Viva!”, está sendo conduzida pela Agência Nacional de Impostos (NTA) e aceita propostas de jovens de 20 a 39 anos que ajudem a revitalizar a popularidade das bebidas alcoólicas.

A competição, que vai até 9 de setembro, pede “novos produtos e designs”, bem como formas de promover o consumo doméstico. Os participantes também são incentivados a explorar métodos de vendas inclusive no mundo virtual, de acordo com o site local JiJi.com.

As mudanças no estilo de vida provocadas pela a pandemia de coronavírus fizeram essa parte da população perder o interesse no produto.

“Como o trabalho em casa avançou até certo ponto durante a crise da Covid 19, muitas pessoas podem ter questionado se precisam continuar o hábito de beber com os colegas para aprofundar a comunicação”, disse um funcionário da agência ao jornal Japan Times.

Segundo dados da agência nacional de impostos japonesa (NTA), o consumo de álcool no país caiu de uma média de 100 litros por pessoa por ano em 1995 para 75 litros em 2020. O órgão tributário também informou que houve uma queda de 20% no consumo de cerveja entre 2019 e 2020, com volume de vendas abaixo de 1,8 bilhão de litros.

A receita total do imposto sobre o álcool no ano fiscal de 2020 caiu mais de 110 bilhões de ienes (R$ 4,2 bilhões) em comparação com no ano anterior, disse a NTA no início deste mês. Foi a maior queda na receita do imposto sobre o álcool em 31 anos, de acordo com o Japan Times.

Os impostos sobre o álcool representaram 1,7% da receita tributária do Japão em 2020, abaixo dos 3% registrados em 2011 e dos 5% em 1980. A redução na arrecadação atingiu o orçamento da nação, que já está com um déficit de mais de 48 trilhões de ienes (R$ 1,8 trilhão).

Houve um declínio particularmente acentuado no consumo de cerveja, com o volume de vendas caindo 20% para menos de 1,8 bilhão de litros.

A cervejaria Kirin, que produz Kirin lager e Ichiban Shibori, disse que o consumo per capita de cerveja no Japão totalizou cerca de 55 garrafas em 2020, uma queda de 9,1% em relação ao ano anterior.

Contudo, o Ministério da Saúde do Japão espera que a campanha também lembre as pessoas de beber apenas a “quantidade apropriada de álcool”.

Os finalistas da competição serão convidados para a cerimônia de premiação em Tóquio no dia 10 de novembro, e a administração fiscal disse que apoiaria a comercialização das ideias do vencedor.