Japão inicia retirada de pessoas presas em aeroporto após tufão

zoom_out_map 1 /7 Caminhão fica tombado após ser atingido por fortes ventos causados pelo tufão Jebi na ponte Seto Ohashi em Sakade, província de Kagawa, na ilha de Shikoku no Japão - 04/09/2018 (Kagawa Prefectural Police/AFP)

zoom_out_map 2 /7 Os barcos flutuam junto com destroços durante a passagem do tufão Jebi na cidade de Nishinomiya, prefeitura de Hyogo, no Japão - 04/09/2018 (@R10N_SR/Twitter/Reuters)

zoom_out_map 3 /7 Ondas altas provocadas pela passagem do tufão Jebi são vistas em um porto de pesca em Aki, Prefeitura de Kochi, oeste do Japão - 04/09/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 4 /7 Em Osaka, no oeste do Japão, veículos ficaram seriamente danificados após passagem do tufão Jebi - 04/09/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 5 /7 Placas de trânsito e postes foram ao chão após serem derrubados pelos fortes ventos do tufão Jebi em Osaka, no Japão - 04/09/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 6 /7 Veículos passam por árvores derrubadas devido aos fortes ventos do tufão Jebi em Nagoya, no Japão - 04/09/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 7/7 Árvore derrubada pela passagem do tufão Jebi é vista em frente do santuário de Heian em Kyoto, no Japão - 04/09/2018 (Kyodo/Reuters)

As autoridades do Japão começaram a retirar nesta quarta-feira (5) as 5.000 pessoas que permaneciam retidas desde ontem no aeroporto de Kansai (Osaka, oeste do país), que ficou totalmente inundado após a passagem do forte tufão Jebi.

Os bombeiros e a Guarda Litorânea utilizaram um ferry para transportar os passageiros do terminal onde tiveram que passar a noite depois que uma enchente inundou o primeiro andar do edifício e todas as pistas de aterrissagem do aeroporto, situado em uma ilha artificial, segundo informou a companhia operadora.

Mais de 200 voos foram cancelados na véspera nesse aeroporto, o terceiro com maior tráfego aéreo do Japão após os de Haneda e Narita (Tóquio). O aeroporto permanecerá fechado de forma indefinida até que seja possível retirar toda a água das pistas.

A ressaca desencadeada pelo tufão fez com que o nível do mar se elevasse em 2,4 metros na baía de Osaka, onde se encontra a ilha artificial que abriga o aeroporto.

Além disso, a ponte que conecta o terminal com a costa de Osaka teve que ser fechada devido às condições meteorológicas extremas, embora hoje tenha sido reaberta parcialmente para facilitar a evacuação dos passageiros.

O tufão, o mais forte a tocar terra no Japão em 25 anos, atingiu com violência a metade ocidental do país asiático na terça-feira. Deixou em sua passagem chuvas torrenciais, transbordamentos de rios e ventos que superaram os 210 quilômetros por hora, segundo a Agência Meteorológica (JMA).

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas, segundo a imprensa local. A maioria das vítimas sofreram quedas causadas por rajadas de furacão ou foram atingidas por objetos projetados pelo vento.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, cancelou uma viagem que faria para Kyushu, ilha no sul do Japão, para supervisionar a resposta do governo ao tufão e garantiu em sua página do Facebook que farão “todo o possível ” para implantar os serviços de emergência e reconstruir as infraestruturas danificadas.

Mais de 1,6 milhão de residências sofreram cortes de eletricidade em Osaka e em regiões próximas, como a cidade de Kyoto.

Além disso, um grupo de 160 alunos de escolas primárias que estavam em um alojamento rural de Kyoto ficaram incomunicáveis desde o dia anterior, por conta das estradas bloqueadas com as árvores que caíram.

Duas dessas crianças tiveram que ser transferidas pela manhã em helicóptero após terem adoecido durante a noite, explicaram fontes do Conselho de Educação local, como divulga a agência de notícias Kyodo. Várias empresas também foram afetadas.

O Jebi chega após meses de fortes chuvas, deslizamentos de terra, enchentes, e temperaturas recordes que deixaram centenas de mortos no Japão.

(Com EFE e Reuters)