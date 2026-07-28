Japão fala em ‘múltiplas mortes’ por colapso e explosão de shopping após terremoto

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Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu o Japão, causando uma explosão e o colapso parcial de um shopping em Kumamoto, com “muitas mortes” e pessoas presas. A primeira-ministra confirma danos generalizados, com evacuações e resgates em andamento. Entenda a dimensão da tragédia e o esforço de recuperação.

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O terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o Japão nesta terça-feira, 28, provocou uma explosão em um shopping, que colapso parcialmente e deixou pessoas presas dentro do edifício, informou emissora japonesa NHK. Autoridades afirmaram que há “muitas mortes” registradas, embora não tenham falado em números precisos.

Segundo a NHK, o segundo andar do Aeon Mall, maior shopping da prefeitura de Kumamoto, desabou na sequência de uma explosão. Não se sabe ao certo quantos ficaram ilhados lá, mas cerca de 20 a 30 funcionários estão desaparecidos, informaram os bombeiros, enquanto a polícia indicou que “um número considerável” de pessoas já são dadas como mortas no incidente, segundo a emissora TBS.

Imagens mostraram que uma parte do shopping, que abriga cerca de 200 lojas, foi arrancada, expondo vigas de aço e espalhando destroços por um estacionamento. Várias ambulâncias e caminhões de bombeiros foram para o local enquanto equipes de resgate buscavam sobreviventes.

Kumamoto Police on the Aeon Mall explosion: “There appear to be a considerable number of fatalities. It will likely take time to confirm the exact death toll.” pic.twitter.com/fxCAB3fIA0 https://t.co/Y0rPsgLvX6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026

Um porta-voz da Aeon disse que clientes e funcionários foram retirados do edifício logo após o tremor inicial e que a causa exata da explosão subsequente ainda não ficou clara.

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Danos generalizados

Em coletiva de imprensa em Tóquio, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse que as autoridades ainda estavam avaliando a extensão total dos danos em Kumamoto, localizada a cerca de 90 km de Nagasaki, no sul do país.

“Já fomos informados de que há pessoas feridas. Ocorreram cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos a estradas e pontes e o desabamento de edifícios”, disse Takaichi. “Peço a todos que tomem medidas para se proteger, incluindo a evacuação para um local seguro.”

Cerca de 300 mil pessoas foram orientadas a se dirigir a centros de evacuação, e centenas de soldados foram mobilizados para ajudar nas operações de resgate, enquanto réplicas do tremor continuavam a ocorrer na região, situada na ilha de Kyushu, no sul do Japão — região onde vivem cerca de 13 milhões de pessoas.

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A agência de notícias Kyodo informou que um hospital na cidade de Yatsushiro recebeu cerca de 80 feridos em decorrência do terremoto; já o Hospital Geral de Uki recebeu 40, dez deles em estado grave. Além disso, várias pessoas estão desaparecidas após o desabamento de uma chaminé em uma fábrica da Nippon Paper Industries, nas proximidades do Aeon Mall, informou a emissora NHK.

Sabe-se que uma ponte rodoviária e pelo menos um outro edifício colapsaram, e cerca de 10 pessoas ficaram feridas em uma casa de repouso na cidade de Hikawa, mas sem gravidade, segundo a NHK.

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O forte sismo atingiu o nível máximo (sete) na escala japonesa de intensidade sísmica, conhecida como “Shindo”. Um alerta de tsunami foi emitido depois do terremoto, abrangendo a vizinha Baía de Ariake, na costa oeste de Kumamoto, mas já foi suspenso.

O Aeroporto de Kumamoto foi fechado por tempo indeterminado após o tremor danificar sua pista.

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Kumamoto foi atingida por um terremoto letal em 2016, que deixou mais de 50 mortos, 1.800 feridos e afetou dezenas de milhares de casas.