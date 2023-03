Japão encontra 7 mil ilhas que não sabia que tinha

O Japão recentemente recontou suas ilhas – e descobriu que tem 7.000 a mais do que se pensava anteriormente.

Um mapeamento digital da Autoridade de Informação Geoespacial japonesa descobriu que existem 14.125 ilhas em território japonês, mais que o dobro da última contabilização (6.852), feita em 1987 pela Guarda Costeira do Japão.

A autoridade enfatizou nesta semana que o novo número reflete os avanços na tecnologia de levantamento e o maior nível detalhe dos mapas usados para a contagem – ou seja, a área total de terra em posse do Japão não mudou.

Embora não haja acordo internacional sobre como contar ilhas, foram usados os mesmos critérios da pesquisa anterior, 35 anos atrás. Isso significa que entraram para a contagem todas as áreas naturais de terra com uma circunferência de pelo menos 100 metros, e o novo número não inclui nenhum território recuperado artificialmente.

As ilhas que cercam o Japão passaram por várias disputas territoriais. O governo japonês reivindica para si as ilhas Curilas do sul, controladas pela Rússia, que Tóquio chama de Territórios do Norte. A disputa data do final da Segunda Guerra Mundial, quando militares soviéticos as tomaram do Japão.

Tóquio também diz ter uma reivindicação histórica sobre as desabitadas Ilhas Senkaku, no Mar da China Oriental. O país atualmente administra esses territórios, mas a China contestou repetidamente seu direito.

Enquanto isso, o Japão e a Coreia do Sul permanecem travados em uma disputa de mais de 70 anos sobre a soberania de um grupo de ilhotas conhecidas como Dokdo (por Seul), ou Takeshima (por Tóquio), no Mar do Japão, que a Coreia chama de Mar do Leste.