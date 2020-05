Japão encerra estado de emergência em Tóquio; Europa continua reabertura

O Japão e a Europa prosseguiram nesta segunda-feira, 25, com a retomada das atividades não-essenciais após a pandemia da Covid-19. Enquanto pelo menos quatro países europeus, em especial a Espanha, reabriram parcialmente o setor comercial, o governo japonês suspendeu o estado de emergência em Tóquio, onde foram reportados apenas oito novos casos da Covid-19 nesta segunda-feira.

“Hoje estamos dando um passo firme em direção ao próximo estágio, após a suspensão do estado de emergência”, disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Tóquio esteve sob estado de emergência desde o início de abril.

Além da capital, as quatro últimas regiões administrativas sob estado de emergência — Kanagawa, Chiba, Saitama e Hokkaido — tiveram a condição suspensa também. Desde 14 de maio, a maioria das regiões do Japão permanecia sob estado de emergência.

O estado de emergência não permitia às autoridades japonesas impor um confinamento estrito como em outros países, mas possibilitava aos governadores regionais pedir o fechamento temporário dos estabelecimentos comerciais não-essenciais.

Antes da suspensão, o governador de Tóquio, Yuriko Koike, já havia anunciado que a capital passará por um “primeiro estágio” de flexibilização, com a reabertura de bibliotecas e museus, e a permissão aos restaurantes de permanecerem abertos por mais tempo durante a noite.

As etapas subsequentes de reabertura da capital, que tem reportado menos de 15 novos casos da Covid-19 por dia desde sexta-feira 23, devem envolver a reabertura de teatros, cinemas e feiras. Segundo a emissora de televisão pública japonesa NHK, desde o início da pandemia, o Japão teve apenas cerca de 16.600 enfermos e 839 mortos.

Abe, no entanto, alertou que, “no pior dos casos, pode haver a possibilidade infeliz de restabelecer a política de emergências se a velocidade das infecções aumentar novamente”. O premiê também disse que a quantidade total de estímulo dos dois pacotes de recuperação econômica propostas pelo governo excederia 200 trilhões de ienes (10 trilhões de dólares).

Europa

Na Espanha, a capital, Madri, a cidade de Barcelona e grande parte da comunidade autônoma de Castela e Leão — representando cerca de 53% de todos os 47 milhões de habitantes do país — entraram na “Fase 1” de desconfinamento progressivo há 15 dias. Enquanto isso, os restantes 22 milhões, ou seja 47% da população espanhola, passaram para a segunda fase do processo de reabertura.

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, publicou no Twitter uma foto no parque El Retiro para celebrar a ocasião. “Aberto. Bom dia, e vamos ser responsáveis”, tuitou Martínez-Almeida. Na Fase 1 de desconfinamento, as pessoas podem se reunir em grupos de até 10 pessoas em suas casas ou em terraços de bares e restaurantes.

Abiertos. Responsabilidad y buenos días, Madrid. pic.twitter.com/3GBVX79gsR — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 25, 2020 Continua após a publicidade

O processo de desconfinamento da Espanha — o segundo país mais atingido pela Covid-19 no continente europeu, com mais de 235.000 casos, segundo o New York Times — é dividido em quatro partes: Fase 0, Fase 1, Fase 2 e Fase 3. Com exceção da primeira etapa, todas as fases duram pelo menos duas semanas.

Na Fase 2, onde se encontra o restante do país, é permitida a reabertura das lojas de shopping centers, cujas áreas comuns permanecem interditadas. Além disso, os restaurantes podem começar a operar com no máximo 40% de sua capacidade, e os cinemas e os teatros podem abrir, mas com apenas 30%.

Além da Espanha, as piscinas, as academias de ginástica e os clubes de fitness voltaram a abrir nesta segunda-feira na Itália e na Alemanha, onde a maioria dos restaurantes e alguns hotéis também podem abrir. Ainda nesta segunda-feira, mais de 30% dos bares e restaurantes, apenas aqueles que podem servir ao ar livre, reabriram na Grécia.

(Com Reuters e AFP)