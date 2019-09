Japão emite alerta por chegada do tufão Faxai

A Agência Meteorológica do Japão alertou várias prefeituras do centro e do leste do país neste domingo sobre a possibilidade de chuvas torrenciais e ventanias provocadas pela iminente chegada do poderoso tufão Faxai.

A expectativa é que Faxai, o 15º tufão da temporada no Pacífico, toque o solo durante a madrugada entre domingo e segunda-feira em torno da região de Kanto, onde fica a capital. O órgão decretou o alerta vermelho (o segundo nível mais alto) para as prefeituras de Tóquio, Chiba e Kanagawa.

O fenômeno meteorológico, classificado como “forte” e que traz rajadas de vento de 215 km/h, se encontrava às 12h45 (hora local; 0h45 em Brasília) 120 quilômetros ao sul da ilha de Hachijojima.

De acordo com as previsões, o tufão atravessará o leste e nordeste da ilha de Honshu, a maior do arquipélago, e voltará a se deslocar ao Pacífico na segunda-feira.

A operadora da rota de trem-bala entre Tóquio e Osaka, no oeste do país, anunciou que reduzirá o serviços na noite deste domingo.