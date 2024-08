Japão cancela voos e viagens de trem bala diante de ameaça de tufão

À medida que o tufão Ampil se aproxima de Tóquio, ferrovias e companhias aéreas japonesas cancelaram suas operações nesta quinta-feira, 15, durante o pico da temporada de viagens no Japão.

As companhias aéreas Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram cerca de 500 voos que atenderiam os aeroportos de Haneda e Narita, na capital japonesa, durante a sexta-feira, de acordo com a emissora pública NHK.

Seis linhas da movimentada rede de trens bala do Japão também suspenderão seus serviços entre algumas estações na sexta-feira, incluindo as importantes linhas Tokaido e Shinkansen, que conectam Tóquio a Osaka e Nagoya, respectivamente.

O avanço do Ampil coincide com o feriado japonês Obon, período em que milhões de pessoas viajam para suas cidades natais para participar de um evento tradicional em homenagem aos espíritos ancestrais.

Avanço do tufão

O tufão, categorizado como “forte” pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), registrou ventos de 140 km/h a cerca de 690 km da costa japonesa no Pacífico na manhã desta quinta-feira, e segue avançando em direção a Tóquio e regiões vizinhas.

Espera-se que o tufão ganhe força nas próximas 36 horas, enquanto se movimenta sobre águas quentes que o alimentam através da umidade. De acordo com uma previsão do Joint Typhoon Warning Center (JTWC), o Ampil pode passar da categoria 1 para 3 na noite de sexta-feira, 16, antes de chegar ao Japão.

Autoridades de meteorologia japonesas alertaram que o fenômeno pode provocar inundações, deslizamentos de terra, ondas violentas, ventos e chuvas fortes no norte e leste do país. No entanto, se permanecer apenas no mar, o Ampil pode ter um impacto menos agressivo.

“Com este tufão se aproximando, pedimos ao público que seja altamente vigilante contra tempestades, ondas altas e chuvas fortes”, disse a JMA.

A tempestade deve enfraquecer até a manhã de sábado, 17, conforme passar sobre águas mais frias, segundo previsões meteorológicas.