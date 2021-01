Jack Ma ressurge em vídeo após quase três meses desaparecido

Jack Ma reapareceu pela primeira vez desde que o governo da China começou a reprimir seu império de negócios há quase três meses. Um vídeo transmitido ao vivo com a participação do empresário fez as ações do Alibaba Group Holding Ltd. dispararem, mas deixou muitas perguntas sem resposta sobre o destino do bilionário .

Ma falou brevemente na quarta-feira, 20, durante um evento anual que ele organiza para reconhecer professores rurais. Em um vídeo do evento que circulou online, o empresário mais famoso da China pode ser visto visitando uma escola primária em sua cidade natal, Hangzhou.

Ma, que ficou fora da vista do público desde que os reguladores suspenderam a oferta pública inicial de sua empresa de fintech, Ant Group Co., disse aos professores que dedicará mais tempo à filantropia. Ele não mencionou seus desentendimentos com Pequim.

Ant confirmou a autenticidade do vídeo, postado primeiro em um blog online, mas não quis comentar mais. As ações da Alibaba, gigante do comércio eletrônico co-fundada por Ma e dona de cerca de um terço da Ant, saltaram 8,5% em Hong Kong e subiram quase o mesmo nível no comércio pré-mercado nos Estados Unidos.

A Alibaba é uma multinacional de 1 trilhão de dólares em faturamento, que engloba, além dos serviços financeiros do Ant Group, o aplicativo de pagamentos AliPay e as vendas on-line AliExpress, Taobao e Tmall. Graças a seu avanço e ao de outros empreendedores, o modo de consumir na China tornou-se quase inteiramente digital e o dinheiro físico desapareceu nos grandes centros urbanos.

As especulações sobre o paradeiro de Ma e sua posição com o governo do presidente Xi Jinping atingiram um auge nas últimas semanas, depois que os reguladores ordenaram que a Ant reformulasse seus negócios e iniciassem uma investigação antitruste do Alibaba.

A repressão de Pequim seguiu-se a um discurso de Ma em outubro, no qual ele censurou de forma infame os credores chineses “penhores”, os reguladores que não têm internet e os “velhos” da comunidade bancária global.

Os comentários de Ma na quarta-feira tiveram um tom muito diferente, ecoando temas defendidos pelo Partido Comunista no poder. Ex-professor de inglês, ele falou sobre a importância de reviver o interior da China e reduzir as disparidades de renda, incentivando o retorno de jovens talentos às áreas rurais.

“Recentemente, meus colegas e eu temos estudado e pensado. Tomamos uma resolução mais firme de nos dedicar à filantropia educacional ”, disse Ma durante o evento. “Trabalhar muito pela revitalização rural e prosperidade comum é responsabilidade de nossa geração de empresários”.

Embora o paradeiro exato de Ma ainda não esteja claro, seu surgimento em um fórum público pode ajudar a reprimir alguns dos rumores mais terríveis sobre seu destino em um país onde a cobertura da mídia costuma ser fortemente coreografada. Um dos primeiros meios de comunicação a noticiar seu vídeo foi um meio de notícias online apoiado pelo governo da província de Zhejiang.

“O ressurgimento inesperado de Jack Ma – tão repentino quanto seu desaparecimento anterior – é provavelmente um sinal de que seu relacionamento com as autoridades regulatórias de Pequim se estabilizou”, disse Brock Silvers, diretor-gerente do fundo acionário privado Kaiyuan Capital em Hong Kong.

Mas Ma provavelmente não está fora de perigo, Silvers acrescentou. “Um caminho aceitável para todas as partes pode ter sido identificado, mas o Ant Group ainda parece estar desagregado e as restrições regulatórias quase certamente afetarão significativamente a avaliação anterior do Ant.”

A repressão ao império de Ma é parte de uma campanha mais ampla para controlar uma geração de gigantes da tecnologia chinesa que Pequim vê como tendo controle excessivo sobre a segunda maior economia do mundo.

No mesmo mês em que o IPO da Ant foi afundado, o principal órgão antitruste do país publicou novas diretrizes alertando os gigantes da tecnologia contra práticas monopolísticas, desde acordos exclusivos forçados até conluio de dados.

Embora o aumento do Alibaba tenha adicionado cerca de 58 bilhões de dólares ao valor de mercado da empresa, a posição de Ma em Pequim permanece incerta. O debate sobre seu paradeiro surgiu porque no passado Pequim deteve discretamente bilionários que infringiram a lei, sem julgamento imediato.

De acordo com levantamento da revista americana Forbes, pelo menos seis bilionários e grandes empresários desapareceram por um tempo após quebrar regras impostas pelo Partido Comunista Chinês.