Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Já estamos na Terceira Guerra Mundial? O debate entre acadêmicos

Especialistas se dividem sobre a possibilidade dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio já configurarem uma conflagração global

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 11h55 | Atualizado em 29 jul 2026, 12h26
Dois bombeiros observam um incêndio de grandes proporções consumindo vários veículos, incluindo caminhões, em uma área escura à noite. Chamas alaranjadas e fumaça densa sobem dos veículos em chamas, iluminando o cenário. No canto superior esquerdo, há um logotipo branco com texto em cirílico.
Equipes de resgate combatem um incêndio após um ataque aéreo russo na região de Chernigiv, no norte da Ucrânia, em meio à intensificação dos bombardeios de Moscou (Serviço de Emergência da Ucrânia/AFP)
Continua após publicidade
Já estamos na Terceira Guerra Mundial? O debate entre acadêmicos Priorizar nos meus resultados Google

No início desta semana, um ataque da Ucrânia contra um navio comercial do Irã no Mar Cáspio fez subir as tensões entre os dois países e mais: levantou questionamentos sobre o risco das guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu se amalgamarem em um único conflito.

O cenário geopolítico contemporâneo, marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que caminha para seu quinto ano, e pela escalada militar no Oriente Médio desde que os ataques terroristas do Hamas contra Israel precipitaram sobre a Faixa de Gaza um conflito que ainda se arrasta apesar de um cessar-fogo, trouxe de volta um fantasma que parecia enterrado: a eclosão de um conflito global em larga escala.

NÃO PARA - Bombardeio em Gaza no domingo 15: falta muito para um desfecho
Ataques de Israel já mataram mais de 765 pessoas desde que o acordo entrou em vigor, em outubro de 2025 (Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu/Getty Images)

Para o público em geral, o temor é palpável; pesquisas recentes mostram que a maioria dos cidadãos no Reino Unido, Estados Unidos, França e Canadá acredita que a Terceira Guerra Mundial é provável nos próximos cinco a dez anos. No entanto, entre os especialistas, a questão não é sobre o futuro, mas sobre o presente, dividindo acadêmicos entre os que veem uma conflagração já em curso e os que pregam cautela.

Siga

O argumento da “guerra por mil cortes”

Para uma ala crescente de analistas, a Terceira Guerra Mundial não começou com um anúncio formal, mas com a interconexão de conflitos regionais que agora envolvem as maiores potências do globo. O professor de ciência política da Universidade de Chicago, Paul Poast, é um dos principais defensores dessa tese.

Continua após a publicidade

Ele argumenta que a existência de duas frentes de batalha simultâneas em continentes diferentes (Ucrânia e Irã), com o envolvimento direto e cruzado de Estados Unidos, Rússia e Israel, já configura, tecnicamente, uma guerra mundial. Além do ataque ucraniano ao navio iraniano nesta semana, sabe-se que trinta mil soldados norte-coreanos estão a caminho da linha de frente russa. Enquanto isso, drones Shahed, fabricados no Irã, caem sobre Kiev há meses — e agora vêm sendo abatidos por especialistas ucranianos enviados ao Golfo Pérsico para ajudar a proteger aliados americanos em meio ao conflito no Oriente Médio.

Céu azul claro sobre uma cidade com fumaça preta densa subindo ao fundo, indicando um incêndio ou explosão. Telhados de edifícios e aparelhos de ar condicionado visíveis em primeiro plano
Captura de tela de um vídeo nas redes sociais mostra uma coluna de fumaça negra se elevando sobre a cidade de Mangaf, ao sul da Cidade do Kuwait. 18/07/2026 – (Redes sociais/AFP)

Ainda segundo Poast, enquanto Washington fornece treinamento e inteligência aos ucranianos, a Rússia faz o mesmo pelo Irã, criando um entrelaçamento onde as potências fazem tudo, “menos puxar o gatilho”.

Continua após a publicidade

Nessa mesma linha, o megainvestidor Ray Dalio e a analista de segurança Fiona Hill sustentam que vivemos uma era de “conflitos sistêmicos”. Dalio aponta que as alianças já estão claramente delineadas: de um lado, o “eixo da desordem” composto por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte; do outro, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Ele ressalta que as guerras modernas não são apenas cinéticas, mas abrangem domínios econômicos, tecnológicos e cibernéticos, funcionando como uma “guerra por mil cortes” que mimetiza a dinâmica que precedeu as grandes guerras do século XX.

O economista Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia, e os analistas de segurança nacional americana Mark Toth e Jonathan Sweet vão além, sugerindo que a invasão russa de 2022 foi o marco inicial desse conflito. Eles defendem que a guerra híbrida — que utiliza desinformação, ataques cibernéticos e sabotagens — já rompeu a ordem internacional do pós-Segunda Guerra. Para esses teóricos, a percepção de que não estamos em guerra deve-se apenas ao fato de não haver, ainda, uma troca maciça de mísseis nucleares, embora a infraestrutura global e a segurança digital já estejam sob ataque constante.

This handout photograph posted on the official Telegram channel of Moscow Region Governor Andrey Vorobyov on May 17, 2026 shows a burning building following an air attack at an undisclosed location in the Moscow region, amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict. A huge wave of more than 500 Ukrainian drones attacked Russia overnight, killing three people in the Moscow region, authorities said on May, 17, 2026. Air defences shot down 556 drones in more than a dozen regions, including Moscow, Russia's defence ministry said, in one of the largest Ukrainian barrages of the ongoing conflict so far.
Ataque ucraniano na região de Moscou, na Rússia. 17/05/2026 – (Telegram/@VOROBIEV_LIVE/AFP)
Continua após a publicidade

Por que o conflito global ainda é improvável

Do outro lado do debate, acadêmicos como Jasen Castillo e John Schuessler, da Texas A&M University, argumentam que as comparações com as guerras mundiais passadas são exageradas. Eles defendem que um conflito só pode ser classificado como “mundial” se envolver um confronto direto entre grandes potências em múltiplas regiões geográficas. Para Castillo, o Estado russo atual é uma “pobre imitação” do que foi a União Soviética no passado e não possui a mesma capacidade de ameaça global, o que reduz as chances de uma escalada que arraste o mundo inteiro para uma trincheira única.

Segundo essa perspectiva, a peça que falta para configurar uma Terceira Guerra Mundial é a China. Enquanto Pequim não entrar em um conflito direto contra os Estados Unidos, por exemplo em Taiwan, as guerras na Ucrânia e no Irã permanecem como crises regionais severas, mas contidas. Luigi Scazzieri, do think tank Centre for European Reform, reforça que o envolvimento ocidental no Oriente Médio ainda é limitado e que a Rússia, debilitada, teria dificuldades em apoiar a república islâmica de forma decisiva, o que impede a fusão das frentes de batalha em um único teatro global.

Soldados taiwaneses carregam projéteis de artilharia durante um exercício de treinamento em Taichung, em 9 de junho de 2026.
Soldados taiwaneses carregam projéteis de artilharia durante um exercício de treinamento em Taichung, em 9 de junho de 2026. (CHENG YU-CHEN/AFP)
Continua após a publicidade

Além disso, analistas como Andrea Kendall-Taylor, do Center for a New American Security (CNAS), e Richard Overy, historiador consagrado pelo estudo do período entre-guerras, destacam que a existência de armas nucleares e a doutrina da Destruição Mútua Assegurada (MAD) ainda funcionam como o maior freio contra uma guerra total. Eles argumentam que, embora o “eixo da desordem” coopere entre si, esses países agem com extrema cautela para evitar um confronto frontal com o poderio militar americano.

No fim, como aponta Gavriel Rosenfeld, professor de história da Universidade de Fairfield, em Connecticut, uma guerra mundial só passa a existir quando há um consenso subjetivo de que ela ocorreu — algo que, muitas vezes, só é registrado pelos livros de história décadas depois do primeiro tiro ter sido disparado.

Publicidade
TAGS:
China
Coreia do Norte
Estados Unidos
Faixa de Gaza
Gaza
Golfo Pérsico
Guerra
Guerra Israel-Hamas
Guerra na Ucrânia
Hamas
Israel
Oriente Médio
Rússia
Segunda Guerra Mundial
Taiwan
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).