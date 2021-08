Itamaraty tenta resgatar dois brasileiros presos no Afeganistão

O Ministério de Relações Exteriores confirmou que identificou cinco brasileiros vivendo no Afeganistão. Segundo o órgão, dois deles pediram auxílio e sua retirada deve ser coordenado com outros países que têm organizado operações de resgate em território afegão.

“Até o momento, há informação sobre cinco brasileiros no Afeganistão, dois dos quais manifestaram intenção de deixar o país”, disse o Itamaraty em nota. “Os brasileiros que necessitem receberão o apoio mais amplo possível. Está sendo realizada coordenação diplomática com países que têm conduzido operações de resgate em território afegão”.

A chancelaria brasileira afirmou ainda que o governo federal avalia a possibilidade de concessão de vistos humanitários para pessoas afetadas pela situação política no Afeganistão. A emissão dos documentos funcionaria em termos semelhantes à política de concessão a haitianos e apátridas da República do Haiti e para as pessoas afetadas pelo conflito na Síria, que já funciona no país.

O Afeganistão vive um momento extremamente difícil desde que o Talibã tomou a cidade de Cabul e assumiu o controle do governo local. Milhares de pessoas tentam fugir do país, mas não há voos comerciais. Com isso, muitos se deslocam a pé pelas fronteiras ou tentam desesperados conseguir uma vaga nas aeronaves militares estrangeiras que realizam operações de resgate de seus cidadãos.