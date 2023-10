Itamaraty pede que Israel não bombardeie abrigo de brasileiros em Gaza

O Ministério das Relações Exteriores apelou nesta quinta-feira, 12, à Israel para que não bombardeie uma escola católica, em Gaza, utilizada para reunir brasileiros que procuram deixar a área, em meio à guerra entre o grupo terrorista palestino Hamas e Tel Aviv, iniciada no último sábado.

Segundo a pasta, 13 dos 28 cidadãos que fazem parte de uma operação de retirada do Itamaraty estão abrigados no local. Os outros 15 optaram por aguardar pelo resgate em suas respectivas casas.

O edifício da Rosary Sister School está sendo utilizado como refúgio temporário por Brasília. A escola, situada no sudeste de Gaza, já foi atacada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) em maio de 2021, sob a justificativa de que o espaço estava sendo utilizado por militantes do Hamas.

O grupo que busca retornar, o quanto antes, ao território brasileiro é composto por 15 crianças, uma idosa, seis mulheres adultas e seis homens. Não foram divulgados quais deles estão alocados no centro de ensino.

Desde o ataque surpresa do Hamas, quase 3 mil brasileiros fizeram pedidos de repatriação. A maioria deles são turistas, hospedados em Jerusalém, cidade considerada sagrada por cristãos, muçulmanos e judeus, e em Tel Aviv. Os bombardeios constantes não impediram o fluxo no aeroporto de Ben Gurion, na capital israelense. É por lá que os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissam para cumprir a “Operação Voltando em Paz”, lançada pelo governo federal.

O primeiro voo de repatriação, com 211 passageiros, chegou a Brasília na madrugada desta terça-feira. Entre os resgatados, 104 seguiram viagem em duas aeronaves da FAB rumo à Base Aérea do Galeão, localizada no Rio de Janeiro. O segundo, por sua vez, aterrissou nesta quinta-feira no Galeão, com 214 passageiros, três cachorros e um gato.

Até o momento, dois brasileiros foram mortos no conflito, devido aos ataques do Hamas: Bruna Valeanu, de 24 anos, e Ranani Glazer, de 23 anos. Eles participavam da rave Universo Paralello, próxima à Faixa de Gaza, quando militantes atacaram o evento. Em um vídeo emitido pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Jonathan Conricus, disse também que brasileiros foram sequestrados.

“Há americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina e da Ucrânia e de outros países. Eu não lembro de toda a lista, porque é muito longa”, alegou Conricus, informação não confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.

No último sábado, 7, moradores e militares de Tel Aviv foram surpreendidos por um intenso ataque de mísseis realizado pelo grupo terrorista Hamas, direto da Faixa de Gaza. O número de foguetes varia entre as versões palestinas – que alega ter disparado ao menos cinco mil – e israelenses – que estimam cerca de dois mil deles. No mesmo dia, o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou a guerra contra o Hamas.