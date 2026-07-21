Itamaraty emite alerta e desaconselha viagens para Israel, Irã e outros; veja lista completa
Diplomacia brasileira recomenda não viajar para países e áreas afetadas diretamente pelos conflitos no Oriente Médio
O Ministério das Relações Exteriores reforçou nesta terça-feira, 21, o alerta consular para brasileiros que estão no Oriente Médio ou pretendem viajar para a região. A diplomacia brasileira recomenda não viajar para países e áreas afetadas diretamente por conflitos e desaconselha viagens não essenciais a outros destinos.
A nova versão do alerta foi publicada após sofrer alterações em relação ao texto divulgado em 16 de julho, segundo o Itamaraty.
Diante do cenário de instabilidade na região, o governo recomenda aos cidadãos que não viajem para os seguintes destinos:
- Irã
- Israel
- Sul do Líbano
- Palestina (Faixa de Gaza)
- Iêmen
O Itamaraty também orienta evitar viagens não essenciais para:
- Cisjordânia
- Síria
- Iraque
- demais regiões do Líbano
- Jordânia
- Catar
- Kuwait
- Emirados Árabes Unidos
- Bahrein
- Arábia Saudita
Para os brasileiros que já se encontram nos locais afetadas, o Ministério das Relações Exteriores enumerou um conjunto de recomendações gerais de segurança, incluindo “evitar multidões e protestos”, “não filmar nem fotografar instalações, veículos ou pessoal militar, tampouco ataques ou quaisquer outros eventos relacionados ao conflito”, além de “monitorar a mídia local”.
Em caso de ataques ou bombardeios, a recomendação é procurar imediatamente o abrigo mais próximo. Para aqueles que estiverem na rua, a orientação é buscar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Já quem estiver em casa deve permanecer em cômodos internos, longe de janelas, com pelo menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do edifício.