Itamaraty emite alerta e desaconselha viagens para Israel, Irã e outros; veja lista completa

O Ministério das Relações Exteriores reforçou nesta terça-feira, 21, o alerta consular para brasileiros que estão no Oriente Médio ou pretendem viajar para a região. A diplomacia brasileira recomenda não viajar para países e áreas afetadas diretamente por conflitos e desaconselha viagens não essenciais a outros destinos.

A nova versão do alerta foi publicada após sofrer alterações em relação ao texto divulgado em 16 de julho, segundo o Itamaraty.

Diante do cenário de instabilidade na região, o governo recomenda aos cidadãos que não viajem para os seguintes destinos:

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Irã

Israel

Sul do Líbano

Palestina (Faixa de Gaza)

Iêmen

Continua após a publicidade Cisjordânia

Síria

Iraque

demais regiões do Líbano

Jordânia

Catar

Kuwait

Emirados Árabes Unidos

Bahrein

Arábia Saudita Para os brasileiros que já se encontram nos locais afetadas, o Ministério das Relações Exteriores enumerou um conjunto de recomendações gerais de segurança, incluindo “evitar multidões e protestos”, “não filmar nem fotografar instalações, veículos ou pessoal militar, tampouco ataques ou quaisquer outros eventos relacionados ao conflito”, além de “monitorar a mídia local”. Continua após a publicidade Em caso de ataques ou bombardeios, a recomendação é procurar imediatamente o abrigo mais próximo. Para aqueles que estiverem na rua, a orientação é buscar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Já quem estiver em casa deve permanecer em cômodos internos, longe de janelas, com pelo menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do edifício.