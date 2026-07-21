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Itamaraty emite alerta e desaconselha viagens para Israel, Irã e outros; veja lista completa

Diplomacia brasileira recomenda não viajar para países e áreas afetadas diretamente pelos conflitos no Oriente Médio

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 17h18 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h48
Passaporte da República Federativa do Brasil
Passaporte da República Federativa do Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Itamaraty emite alerta e desaconselha viagens para Israel, Irã e outros; veja lista completa Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério das Relações Exteriores reforçou nesta terça-feira, 21, o alerta consular para brasileiros que estão no Oriente Médio ou pretendem viajar para a região. A diplomacia brasileira recomenda não viajar para países e áreas afetadas diretamente por conflitos e desaconselha viagens não essenciais a outros destinos.

A nova versão do alerta foi publicada após sofrer alterações em relação ao texto divulgado em 16 de julho, segundo o Itamaraty. 

Diante do cenário de instabilidade na região, o governo recomenda aos cidadãos que não viajem para os seguintes destinos:

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  • Irã
  • Israel
  • Sul do Líbano
  • Palestina (Faixa de Gaza)
  • Iêmen
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  • Cisjordânia
  • Síria
  • Iraque
  • demais regiões do Líbano
  • Jordânia
  • Catar
  • Kuwait
  • Emirados Árabes Unidos
  • Bahrein
  • Arábia Saudita

Para os brasileiros que já se encontram nos locais afetadas, o Ministério das Relações Exteriores enumerou um conjunto de recomendações gerais de segurança, incluindo “evitar multidões e protestos”, “não filmar nem fotografar instalações, veículos ou pessoal militar, tampouco ataques ou quaisquer outros eventos relacionados ao conflito”, além de “monitorar a mídia local”.

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Em caso de ataques ou bombardeios, a recomendação é procurar imediatamente o abrigo mais próximo. Para aqueles que estiverem na rua, a orientação é buscar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Já quem estiver em casa deve permanecer em cômodos internos, longe de janelas, com pelo menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do edifício.

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