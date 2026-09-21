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Itamaraty diz que há mulheres ‘à altura’ para comandar ONU, após desistência de Bachelet

Ex-presidente do Chile retirou candidatura após perder apoio entre membros do Conselho de Segurança

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h11 | Atualizado em 21 set 2026, 11h25
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Michelle Bachelet discursa em Genebra. 25/08/2022 (Fabrice Coffrini/AFP)
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Itamaraty diz que há mulheres ‘à altura’ para comandar ONU, após desistência de Bachelet Priorizar nos meus resultados Google

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet desistiu de concorrer ao cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Aos 74 anos, ela anunciou a decisão no sábado, 19, em um vídeo publicado nas redes sociais, encerrando uma campanha que vinha encontrando dificuldades para conquistar apoio entre os integrantes do Conselho de Segurança.

Ex-chefe de direitos humanos da ONU, Bachelet teve a candidatura endossada pelo governo brasileiro. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil reforçou que, apesar da saída da chilena, há mulheres “à altura” para comandar as Nações Unidas.

“Duas vezes Chefe de Estado de seu país, ex-Ministra da Saúde e ex-Ministra da Defesa, primeira Diretora da ONU Mulheres e ex-Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet é uma prova de que nossa região conta com mulheres à altura do cargo e plenamente comprometidas com a Carta das Nações Unidas e com a promoção do diálogo e do entendimento entre os Estados Membros da Organização”, diz o texto do Itamaraty.

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O texto ressalta ainda que “a ONU nunca teve uma mulher à sua frente e que somente um nacional da América Latina e Caribe ocupou o cargo de secretário-geral em toda a história da Organização”.

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A decisão de Bachelet foi anunciada um dia após a terceira sondagem informal realizada pelo órgão. O levantamento colocou a costarriquenha Rebeca Grynspan na liderança, com nove votos de “encorajamento”, contra oito para a embaixadora da Guiana na ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett.

As sondagens são realizadas informalmente entre os 15 integrantes do Conselho de Segurança e não equivalem à votação oficial para a escolha do próximo secretário-geral.

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Bachelet

Presidente do Chile por dois mandatos, Bachelet também foi alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e primeira diretora da ONU Mulheres. Sua campanha para comandar a organização tinha como principais bandeiras a defesa do multilateralismo e do direito internacional.

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A candidatura havia sido apresentada com o apoio do Chile, do Brasil e do México. Em março deste ano, porém, o governo do atual presidente chileno, José Antonio Kast, retirou o apoio à candidatura. Brasil e México mantiveram o respaldo à ex-presidente.

Quem permanece na disputa

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Com a saída da chilena, sete candidatos permanecem na corrida para suceder António Guterres, que deixará o cargo em 31 de dezembro, ao fim de seu segundo mandato de cinco anos.

Entre os nomes estão Rebeca Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica e atual secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad); Carolyn Rodrigues-Birkett, embaixadora da Guiana na ONU; Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), indicado pela Argentina; e Macky Sall, ex-presidente do Senegal, indicado pelo Burundi.

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Também permanecem na corrida María Fernanda Espinosa Garcés, ex-presidente da Assembleia Geral da ONU e ex-ministra do Equador; Ivonne A-Baki, diplomata equatoriana indicada por Tonga; e Olara Otunnu, ex-subsecretário-geral da ONU, indicado por Uganda.

Lula na ONU

A saída ocorre às vésperas da abertura do Debate Geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta terça-feira, 22, o tradicional discurso de abertura do encontro. Desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar no Debate Geral, seguido pelos Estados Unidos, país-sede.

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