Itamaraty demite diplomata padre filmado em briga na Bolívia

O Ministério de Relações Exteriores demitiu o conselheiro Sóstenes Arruda de Macedo do quadro do órgão, segundo a edição de segunda-feira 4 do Diário Oficial da União. O diplomata, que também é padre, se envolveu em um escândalo em fevereiro ao ser filmado aos tapas com o ex-cônsul-geral da Bolívia em um aeroporto na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

Macedo foi alvo nos últimos meses de uma investigação da Controladoria Geral da União (CGU) e da Advocacia Geral da União (AGU) por faltas excessivas no trabalho. A remuneração do diplomata em agosto era de 24.500 reais, segundo divulgado pelo governo.

Durante o processo administrativo aberto pelo ministério, a defesa do diplomata alegou, em julho de 2018, que Macedo foi impedido de cumprir as ordens de seus superiores porque “lhe haviam sido retirados, há mais de um ano, suas atividades laborais e ferramentas de trabalho (computador, telefone, internet, jornais, sistemas eletrônicos internos etc)”.

Procurado, o Ministério de Relações Exteriores não se posicionou sobre as razões para a demissão de Macedo até a publicação desta reportagem.

Além de diplomata, o terceiro secretário também é padre. Ele foi ordenado em 1996 e tornou-se vigário da Catedral de Brasília.

Macedo, que tem fama de encrenqueiro no Itamaraty, se envolveu em uma briga com outro diplomata o Aeroporto Internacional de Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, em fevereiro deste ano.

O diplomata aparece em imagens reveladas pelo site Metrópoles dando um tapa em José Augusto Silveira de Andrade Filho, antigo cônsul-geral em Santa Cruz. A briga só termina depois que os dois são separados por um funcionário do aeroporto.

Os dois diplomatas trabalharam juntos em Santa Cruz de la Sierra e não mantinham um bom relacionamento. As imagens da briga são do sistemas de câmeras de segurança do aeroporto.

Após o escândalo, Macedo foi alvo de uma ação por assédio moral e foi suspenso de suas funções temporariamente. O diplomata foi promovido a conselheiro no ano passado e já ocupou o cargo de cônsul adjunto em Santa Cruz de la Sierra.