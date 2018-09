Itamaraty demite diplomata acusado de violência contra mulheres

O diplomata Renato de Ávila Flores foi demitido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), ao final de um longo processo administrativo sobre acusações de agressão a duas ex-namoradas e liberação indevida de verba pública. A decisão foi publicada na edição de hoje (20) do Diário Oficial da União (DOU).

Ontem, quando sua decisão já estava tomada pela cúpula do Itamaraty, ele foi preso pela Polícia Militar por espancamento de sua mulher. Os vizinhos haviam ouvido os gritos e denunciado a agressão. Segundo o jornal Correio Braziliense, Viana foi levado à 5a Delegacia de Polícia, na área central de Brasília, mas liberado depois de pagar fiança de R$ 1.000.

Viana responde ainda por dois processos criminais por espancamento de suas ex-namoradas na Justiça de Brasília.

O caso chocou a diplomacia brasileira e resultou na mobilização de mulheres diplomatas e oficiais e assistentes de chancelaria. Uma de suas vítimas perdeu um dente ao ser golpeada pelo diplomata, no ano passado, e teve de ser submetida a uma cirurgia plástica reparadora. Ele respondera a outros dois processos administrativos por causa de suas agressões antes de enfrentar a Corregedoria do Serviço Exterior, o órgão que investiga denúncias contra funcionários do Itamaraty.

Por meio de nota, a Associação dos Diplomatas do Brasil (ADB-Sindical) reiterou “seu veemente repúdio a quaisquer atos de violência e discriminação contra as mulheres”. Como em outros recentes casos de demissão de diplomatas, o Itamaraty manteve-se em silêncio.

Primeiro-secretário na carreira diplomática, Viana formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo antes de ingressar no Itamaraty. A nota de publicada no DOU detalha que sua demissão teve como base o desrespeito aos termos das leis que regem o serviço público federal. Ele teria incorrido em improbidade administrativa, por liberar recursos públicos sem observar as normas, desrespeitado os usos e costumes do país onde serviu, não mantido comportamento correto e decoroso na vida pública e privada nem conduta compatível com a moralidade administrativa, entre outros.