Itamaraty: crítica dos EUA a fala de Bolsonaro sobre Rússia não é ‘útil’

O Ministério de Relações Exteriores criticou neste sábado, 19, a declaração da porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que nesta sexta disse que, diante do esgarçamento das relações políticas entre Rússia e Ucrânia e da iminência de invasão do território ucraniano por tropas a serviço do Kremlin, o Brasil “parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global”. A fala de Psaki ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro ter realizado nesta semana visita de Estado à Rússia, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin, expressou a intenção de amplificar as relações bilaterais entre os dois países e afirmou ser “solidário” ao homólogo russo.

A reação do governo de Joe Biden à atitude de Bolsonaro foi dura e acima dos decibéis típicos da diplomacia internacional. Embora Psaki tenha ressaltado que não havia conversado com o presidente americano sobre o brasileiro, afirmou que “a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada, de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território, e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com valores globais”. “Então, acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global”, completou.

Em nota, o Itamaraty disse que “lamentava” o tom da declaração da porta-voz da Casa Branca e afirmou que “as posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). O Ministério das Relações Exteriores não considera construtivas, nem úteis, portanto, extrapolações semelhantes a respeito da fala do Presidente”. Após críticas por ter mantido a visita oficial à Rússia, Jair Bolsonaro disse que não conversou sobre a situação ucraniana com Putin e que “não tomou partido de ninguém”.