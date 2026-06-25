Itamaraty confirma morte de dois brasileiros após terremotos na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores confirmou na noite desta quinta-feira, 25, a morte de dois brasileiros em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta, 24.

“O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela”, disse o Itamaraty. “O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas. Em atendimento ao direito à privacidade, o MRE não divulgará informações pessoais dos falecidos.”

Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pela Venezuela. Ao menos 235 pessoas morreram na tragédia, número que deve se ampliar conforme as buscas por desaparecidos seguem.

De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar seus entes queridos, quase 36 mil estão desaparecidos. Segundo previsões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), até 100.000 vidas podem ter sido ceifadas.

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A presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Delcy anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, que usará recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI), para a reconstrução da Venezuela, e também fez apelos por assistência da comunidade internacional.

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Ajuda brasileira

Na noite desta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio de uma missão humanitária ao país vizinho para ajudar nas buscas por desaparecidos.

“Vamos enviar, nesta sexta, 26, pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”, escreveu o presidente.