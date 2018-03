Italianos vão às urnas

1. Fila para a missa na Piazza Magiore, a principal de Bolonha zoom_out_map 1 /6 Fila para a missa na Piazza Magiore, a principal de Bolonha (Nathalia Watkins/VEJA)

2. Aos 81 anos, Ana Biagi se orgulha de nunca ter deixado de votar - sempre na direita zoom_out_map 2 /6 Aos 81 anos, Ana Biagi se orgulha de nunca ter deixado de votar - sempre na direita (Nathalia Watkins/VEJA)

3. Zona eleitoral em Bolonha zoom_out_map 3 /6 Zona eleitoral em Bolonha (Nathalia Watkins/VEJA)

4. Os estudantes Massimiliano Vasallo, de 26 anos, e Francesco Chiommino, de 27 anos, simpatizantes do Movimento Cinco Estrelas zoom_out_map 4 /6 Os estudantes Massimiliano Vasallo, de 26 anos, e Francesco Chiommino, de 27 anos, simpatizantes do Movimento Cinco Estrelas (Nathalia Watkins/VEJA)

5. Eleitores leem a lista de candidatos em uma escola em Bolonha zoom_out_map 5 /6 Eleitores leem a lista de candidatos em uma escola em Bolonha (Nathalia Watkins/VEJA)

6. Família que vota unida, em partidos diferentes zoom_out_map 6/6 Família que vota unida, em partidos diferentes (Nathalia Watkins/VEJA)

A neve deu uma trégua e, apesar do frio, a cidade de Bolonha, na Itália, estava tão viva quanto todos os outros domingos do inverno. Milhares de turistas e bolonheses passeavam pelas ruas do centro histórico, fechadas para carros aos domingos e feriados. Era difícil notar que uma das eleições mais incertas da história do país estava a pleno vapor. A maior fila no centro da cidade estava na Piazza Magiore, a principal da cidade, onde centenas de italianos esperavam para ver o bispo celebrar uma missa. Bolonha, que é considerada o reduto da esquerda, está politicamente dividida e apática ao voto.

Os estudantes Francesco Chiommino, de 27 anos, e Massimiliano Vasallo, de 26, estão torcendo pela vitória do Movimento Cinco Estrelas (M5S), partido antissistema fundado há nove anos pelo comediante Beppe Grillo. “Simpatizo com o M5S porque são revolucionários. Eles estão mais próximos ao povo”, diz Massimiliano, que é da Sicília e estuda nutrição em Bolonha. “Eles não têm muita experiência de governo. Porém, parecem sinceros e menos corruptos”, completa Francesco. Naturais de Palermo, na Sicília, nenhum dos dois poderá votar por estarem distantes de suas zonas eleitorais.

O processo de votação na Itália tem a confiança da maioria dos eleitores. Cada cidadão que chega ao local de votação munido de título eleitoral e documento de identidade recebe duas cédulas. Em uma de cor rosa, o eleitor marca um “x” para escolher sua preferência para o Senado. Em outra, amarela, são contabilizados os votos para a Câmara dos deputados. Um mesário coloca o papel nas urnas, sob o olhar do eleitor, que tem seu título carimbado antes de deixar o local.

A família do estudante Francesco Diegoli, que tem como tradição ir às urnas após o almoço de domingo, é representativa da fragmentação dos eleitores italianos. Os seis membros da família mantém o bom humor, mas não chegam a um acordo quando o quesito é política.

“Sempre votei pela direita. Este ano, escolhi Matteo Salvini (do partido eurocético Liga, antes conhecido como Liga Norte). Ele vai reduzir impostos e trazer segurança. Sou a favor de acolhermos refugiados de guerra, mas não podemos continuar recebendo tantos imigrantes econômicos”, diz Ana Biagi, de 81 anos, avó de Francesco. Já a mãe do estudante, Federica, de 54 anos, também votou por Salvini e acredita que Silvio Berlusconi possa conduzir a formação de um governo de coalizão de centro-direita.

Francesco e sua irmã Benedetta, de 21 anos, votaram pelo Partido Democrata, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi. “É preciso coragem para seguir com as reformas”, diz o jovem, que por ter menos de 25 anos, pode eleger apenas deputados.

Para completar o arco politico representado pela família de Francesco, sua tia avó Marisa Benassi, de 91 anos, e seu pai Paolo votaram pelo partido “Mais Europa”, de Emma Bonino, considerada uma das mais radicais dentro da coalizão de centro-esquerda. Os resultados serão conhecidos na madrugada desta segunda-feira.