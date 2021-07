Itália vai testar voto eletrônico em suas eleições

Na Itália, o governo aprovou um decreto que autoriza a realização de testes de sistemas de votação e apuração eletrônicos no país. Atualmente, as eleições e consultas populares no país são feitas por meio de cédulas em papel. As autoridades federais, no entanto, querem experimentar formas mais ágeis de realizar o processo eleitoral.

Segundo o decreto, os testes ocorrerão de forma gradual, sendo que a primeira fase prevê uma simulação de voto e apuração, sem valor legal, com uma amostra “significativa” do eleitorado. Se a experiência for positiva, a segunda fase ocorrerá durante uma votação real.

“Confiamos no sucesso do teste. Graças à tecnologia, podemos levar o direito a voto para milhões de cidadãos”, disse à Ansa o presidente da Comissão Constitucional da Câmara dos Deputados, Giuseppe Brescia.

De acordo com o parlamentar, existem atualmente cerca de 3 milhões de pessoas que estudam ou trabalham fora de seu distrito eleitoral. O governo, no entanto, não estabeleceu prazos para testar o voto eletrônico.