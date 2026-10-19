Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Itália tem saques, confrontos e mais de 270 detidos em meio a onda de protestos na Europa

Após centenas de detenções em Milão, Giorgia Meloni convoca reunião de emergência para discutir medidas de segurança

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 13h39
Silhueta de uma pessoa com braço erguido em frente a uma grande fogueira na rua escura, com outras pessoas ao fundo e edifícios iluminados
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto contra o aumento do custo de vida e em apoio a melhores condições de vida, em 17 de outubro de 2026, em Milão, Itália (Divulgação/Getty Images)
Continua após publicidade
Itália tem saques, confrontos e mais de 270 detidos em meio a onda de protestos na Europa Priorize VEJA no Google

A polícia italiana deteve 271 pessoas durante dois dias de distúrbios em Milão, no norte do país, após protestos contra o aumento do custo de vida e a precariedade dos serviços públicos terminarem em confrontos, saques e atos de vandalismo. A onda de tensão levou a primeira-ministra Giorgia Meloni a convocar uma reunião de emergência sobre segurança nesta segunda-feira, 19.

No centro de Milão, manifestantes encapuzados incendiaram lixeiras, depredaram estabelecimentos comerciais e saquearam lojas, incluindo unidades das redes de artigos esportivos Decathlon e Arc’teryx e da operadora de telefonia Vodafone. A polícia antimotim recorreu a gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar os grupos, que lançaram pedras, lixeiras e cadeiras contra os agentes. Mais de 5.000 pessoas participaram das manifestações ao longo do fim de semana, segundo relatos da imprensa italiana.

De acordo com a polícia, 32 dos detidos foram presos, entre eles 23 menores de idade e 13 estrangeiros. Outras 28 pessoas foram encaminhadas às autoridades judiciais. A imprensa local também relatou feridos, incluindo policiais. A promotoria de Milão solicitou penas de prisão para cinco adultos detidos por suspeita de saques, vandalismo e resistência à prisão.

A violência não ficou restrita à capital financeira italiana. No sábado, confrontos também foram registrados em Bolonha, Brescia, Bérgamo e Turim, no norte do país. Segundo Meloni, manifestantes foram detidos em Turim enquanto carregavam paralelepípedos e martelos que poderiam ser usados para quebrar vitrines. Em Bolonha, uma estação ferroviária foi fechada preventivamente após distúrbios.

Siga
Continua após a publicidade

Em publicação nas redes sociais, a primeira-ministra condenou os atos de vandalismo e defendeu uma resposta firme das autoridades. “Manifestar-se é um direito. Devastar nossas cidades não é”, escreveu. Meloni também cobrou que os adversários políticos condenassem os episódios de violência, argumentando que qualquer hesitação poderia servir de justificativa para novos atos.

A líder do Partido Democrata, Elly Schlein, afirmou que sua legenda condena a violência, mas ressaltou que os distúrbios não devem ser usados para deslegitimar os manifestantes pacíficos que protestam contra as dificuldades econômicas. Meloni enfrenta eleições no próximo ano, em um cenário de pressão política sobre o governo.

Continua após a publicidade

Onda de protestos na Europa

Os confrontos na Itália ocorrem em meio a uma onda de manifestações que se espalha por diferentes países europeus, impulsionada sobretudo pela insatisfação com o custo de vida, o acesso à educação e à moradia e a precariedade dos serviços públicos. Com forte participação de jovens, os atos também refletem reivindicações específicas de cada país, como denúncias de corrupção e críticas a medidas dos governos.

Continua após a publicidade

Na França, entre 550 mil e 800 mil pessoas participaram de manifestações no sábado, segundo estimativas das autoridades e da central sindical CGT. Embora a maior parte dos atos tenha sido pacífica, episódios de violência terminaram em saques, incêndios e depredação de prédios públicos. Mais de 1.800 pessoas foram presas, e centenas de agentes de segurança e bombeiros ficaram feridos, segundo o Ministério do Interior francês.

Na Bélgica, estudantes protestaram contra o aumento dos custos da educação e mudanças que, segundo eles, podem dificultar o acesso ao ensino superior. Em Portugal, manifestantes montaram acampamentos em Lisboa para denunciar o encarecimento da moradia, enquanto na Albânia os atos contra o governo do primeiro-ministro Edi Rama foram marcados por confrontos com a polícia e acusações de corrupção. Na Espanha, mobilizações contra o preço da habitação também vêm ocorrendo nas últimas semanas.

Continua após a publicidade

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou estar preocupado com o que considera um fenômeno de alcance internacional, capaz de se alimentar de episódios semelhantes em outros países. Em declarações à agência italiana Ansa, ele relatou vitrines quebradas, lojas saqueadas e moradores assustados, e disse que cenas semelhantes têm sido vistas em cidades de diferentes partes do mundo.

Na Itália, os distúrbios foram precedidos por manifestações antigovernamentais de estudantes em várias cidades na sexta-feira. A sucessão de protestos e confrontos amplia a pressão sobre as autoridades para responder à insatisfação social sem restringir o direito de manifestação.

Publicidade
TAGS:
Europa
Giorgia Meloni
Itália
Milao
Protestos
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).